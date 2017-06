'He-le-maal verliefd op Nijmegen'

Ze woont in de Niersstraat in Nijmegen en heeft haar 'hert' aan Nijmegen verpand. Wie Nijmeegse Annie op haar roze snorpony nog nooit is tegengekomen heeft waarschijnlijk onder een steen geleefd.

In haar zuurstokroze verschijning en in het platte Nimweegs is zij smaakmaker op menig feestje. Regelmatig trekt zij haar snorpony van stal. "Ik ben te vinden op de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, openingen van winkels, jubilea, maar ook bijvoorbeeld op het gouden huwelijk van Piet en Riet", vertelt Annie, die in het dagelijks leven Claudia van Kesteren heet. Met het personage 'Nijmeegse Annie' wil ze vooral de verbinding maken met de mensen. "Daarom heb ik altiet 4Gieg op de teller. Ik voel dat de minse Gezien, Geheurd, Geraakt en Geïnspireerd willen worden. De 4G's. Als je da ien acht houdt, heb je altiet bereik."

Geboorte van Annie

Claudia ontdekte haar alter ego Annie zo'n 20 jaar geleden. "Als ik op een feestje ben van Jan die 80 jaar is geworden, en Jan zit alleen in een hoekje, dan raakt mij dat. Ik heb de neiging om dan op de tafel te klimmen en een ode te brengen aan Jan. Want de mensen zijn betrokken, anders zaten ze wel met hun moeder in bad, maar ze tonen het niet. Ik wil die kracht en energie bundelen en die warmte en liefde geven aan Jan. Dan komt er zoveel energie vrij en wordt iedereen blij. Zo'n kleine 20 jaar geleden heeft een vriend (Bert Renssen) mij benaderd of ik niet een typetje wilde spelen op een bedrijfsfeest van de VGZ. Ze moest Annie heten en Nimweegs praten. Dat ben ik gaan doen en zo is Annie geboren."

Favo-spot

Voor zowel Claudia als Annie is de Lange Hezelstraat een favo-spot. "Die straat is gewoon helemaal hot en top. Ik zie de Lange Hezelstraat altijd als een straatje tegen het grote koopgootgeweld. Een straat waar nog veel lokale ondernemers hun boterham verdienen. Ook de andere ringstraten (van Welderen, van Broekhuijzen) vind ik geweldig. Je maakt je eigen buurt dus ik probeer mijn boodschapjes altijd daar te doen. Je betaalt misschien wat meer maar je krijgt er ook meer voor terug." Met het Nimweegs hert op de juiste plek is ze he-le-maal verliefd op Nijmegen. "In Nijmegen kent iedereen elkaar en iedereen is bereid om elkaar te helpen. Als ik ergens een jasje of tasje kwijt ben, hangt het er de volgende dag nog. Nijmegen is gewoon heerlijk 2 x hoesten en je zit midden in de natuur van de uiterwaarden, ook Ooij is zo mooi!"

