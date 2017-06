Studenten maken cd voor goed doel

De liefde voor muziek brengt vijftien studenten van de HAN bij elkaar. In het kader van hun studieproject besluiten zij een cd op te nemen, die niet alleen een goed cijfer op moet brengen. De verdiensten van hun plaat komt volledig ten goede aan stichting De Liedjesfabriek.

Al ruim acht weken zijn Luke Pol (22) en Philip-Jan Thimm (20) met hun gelegenheidsformatie A Pilot's Collective hard aan het repeteren voor hun cd. Samen met drie studiegenoten van de minor Muziekmanagement op de HAN werken zij aan hun eindopdracht om een muzikaal project op te zetten. "De vorige lichting studenten had ook al een EP opgenomen en dit jaar wilden wij er nog een schepje bovenop doen", vertelt Philip-Jan. "Daarom besloten wij er een goed doel aan te koppelen. Zo zou het niet alleen ons als studenten en muzikanten verbinden, maar ook de mensen buiten onze opdracht."

Zij kozen voor stichting De Liedjesfabriek, die zieke kinderen weer even beter laat voelen door met hen een eigen lied te schrijven en op te nemen. Naast een positieve afleiding levert de stichting zo een tastbare herinnering, waar de kinderen apetrots op zijn. "De Liedjesfabriek was het missende puzzelstukje in ons project en het gaf ons gelijk een enorme boost. Het motiveerde ons om beter ons best te doen en de crowdfundingcampagne te starten die op 28 mei afloopt."

Omdat het maken van een eigen plaat veel werk is, schakelt het vijftal de hulp in van hun medestudenten. Met nog tien andere muzikanten gaan zij aan de slag om tenminste vier zelfgeschreven muziekstukken te produceren. "Velen van ons hadden nog maar weinig ervaring met liedjes schrijven", vertelt Luke. "Om de drempel wat lager te houden, laten wij iedereen vrij in het creëren van de nummers."

"Met een formatie van vijftien personen heb je zoveel verschillende muzieksmaken bijeen, waardoor je niet zo snel de extremen op gaat zoeken", vult Philip-Jan aan. "Daardoor zoek je bij het schrijven van de muziek naar een tussenweg. Het levert een mix op van verschillende genres als funk, soul, singer-songwriter en elektronische muziek."

De laatste horde moet nog genomen worden en binnenkort beginnen de jonge muzikanten aan de opnames. "Op 1 en 2 juni duiken we de studio in om de vier nummers op te nemen. Het duurt dan nog één á twee weken voordat de muziek is afgemixt en dan geven wij een benefietconcert om de EP te presenteren", legt Luke uit. "Om dit deel te financieren hebben wij een crowdfundingcampagne gestart. Inmiddels is ons streefbedrag gehaald, maar donaties zijn nog steeds welkom om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de De Liedjesfabriek."