Nijmegenaar maakt bijzondere film

"Ik wil groeien als regisseur en ik zal altijd een sterke voorkeur hebben voor science fiction met een mysterieus tintje. Met 'Kill Switch' wilde ik een productie neerzetten die uniek is voor de Nederlandse filmwereld."

In 2009 maakt de toenmalige student natuurkunde Tim Smit een korte film met spectaculaire effecten, waarin Nijmegen wordt aangevallen door buitenaardse wezens. Hij plaatst What's in the box? op YouTube en weet daarmee de interesse van Hollywood te wekken. Hierdoor krijgt hij de kans om zijn eigen film te regisseren en produceren en na jarenlang zwoegen gaat zijn Kill Switch op 1 juni in première. "Het was een intensieve periode waarin ik veel heb geleerd en in die zin was het net als een filmopleiding", vertelt Tim. "Zowel als filmmaker, maar ook op persoonlijk vlak ben ik mijzelf tegengekomen, waardoor ik een haat-liefdeverhouding kreeg met de film. Omdat ik de regie, de productie én de visuele effecten voor mijn rekening nam, had ik een enorme vrijheid. Daar tegenover stond wel een flinke dosis stress die mij tot het uiterste dreef."

Kill Switch neemt de kijker mee naar een Nederland in de toekomst, waarbij alle fossiele brandstoffen zijn uitgeput. Dankzij de moderne technologie zijn wij in staat een oneindige energiebron te bouwen, met een grote energiecentrale in Flevoland. "Dat gaat op een gegeven moment mis, met catastrofale gebeurtenissen tot gevolg. Een groot deel van de film beleeft de kijker door de ogen van de hoofdpersoon, waardoor je het gevoel krijgt alsof je in een computerspel zit. Kill Switch is daarmee dan ook een ode aan videogames."

Naast de Nederlandse acteur Tygo Gernandt verschijnen de Franse Bérénice Marlohe (Skyfall) en de Engelse Dan Stevens (Downtown Abbey, Beauty and the Beast) in de science fiction film van de Nijmegenaar. "Ondanks een strak budget hebben wij een internationale cast aangetrokken. Wij moesten het daardoor wel in achttien draaidagen opnemen en dat was pittig. Ik heb dan ook geleerd dat je op de set negentig procent van de tijd bezig bent met racen tegen de klok en slechts de overige tien procent kan besteden aan creativiteit." De korte opnametijd staat in schril contrast met de visuele effecten die Tim in zijn studio aan de Sint Annastraat zelf programmeert. "Mijn computers stonden wel achttien maanden achtereen te draaien. Als ik niet bezig was met het ontwerpen van de scènes, dan waren de computers wel bezig met het samenstellen van de beelden. De film is te zien in LUX en dat geeft het een Nijmeegs tintje." Wie benieuwd is naar de film en het productieproces kan 13 juni een Q&A met Tim bijwonen in LUX. Info: www.lux-nijmegen.nl/film/qa-tim-smit-kill-switch/