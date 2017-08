Marsleider Vierdaagse draagt stokje over

Huidig Marsleider Johan Willemstein geeft na afloop van de 101e Nijmeegse Vierdaagse, als hij het stokje overdraagt, zijn opvolger Henny Sackers drie uitdagingen mee. "De wereld lijkt in een versneld tempo te veranderen, aan Henny de uitdaging om daarin mee te bewegen zonder de tradities van de Vierdaagse los te laten." De tweede uitdaging is dat hij het belang van het 'samen doen' niet uit het oog verliest. "Je kunt de klus immers niet in je eentje klaren. En tot slot is het heel belangrijk om 'baas te blijven in je eigen huis'. Oftewel: let op dat andere partijen het evenement niet van je over gaan nemen." Henny: "Mooie uitdagingen waar ik het helemaal mee eens ben. Dat is waar wij met de Vierdaagse voor staan, hoe lastig het soms ook kan zijn."

"Na tien jaar vind ik het wel mooi geweest", vandaar dat Marsleider Johan Willemstein na deze Vierdaagse het stokje overdraagt aan Henny Sackers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit. "Dan kan ik eindelijk weer eens zelf mee gaan lopen, iets wat ik voor het laatst in 1980 heb gedaan, dus het wordt wel weer tijd!"

Geen impulsief besluit, maar een stap die al drie jaar op de planning staat. "Je moet op je houdbaarheid letten om een tunnelvisie te voorkomen. Na 36 jaar als vrijwilliger, waarvan de laatste tien jaar als Marsleider, vind ik het dan ook hoog tijd dat iemand anders op mijn stoel gaat zitten." De keuze voor Henny als opvolger lag voor de hand. "Henny is iemand met dezelfde visie en ontzettend veel affiniteit met de Vierdaagse, helemaal omdat hij zelf ook vaak heeft meegelopen. De juiste man op de juiste plek."

Henny: "Ik treed ook al jaren op als vervanger van Johan; de vraag of ik het stokje van hem over wilde nemen, kwam in 2014 dan ook niet geheel onverwacht." Hoewel zijn eerste gedachte meteen was 'ja, dat wil ik', beantwoordde hij de vraag destijds niet meteen bevestigend. "Ik wilde er toch even over nadenken, het is immers wel een functie die ontzettend veel van je vraagt, zowel qua tijd als qua inzet. Hoe enthousiast ik ook meteen was, ik wilde wel zeker weten dat ik als Marsleider ook daadwerkelijk de kwaliteit zou kunnen leveren die van die functie wordt verwacht." Henny realiseert zich dan ook terdege dat het een hele uitdaging wordt om alles te combineren. "Maar dat geldt net zo goed voor alle andere vrijwilligers. Ik ga die uitdaging vol enthousiasme aan!"

Dat maakt dat Nijmegen vanaf de 102e editie van de Vierdaagse voor het eerst in de geschiedenis een van oorsprong Nijmeegse Marsleider heeft. "Ik ben geboren in Oost en opgegroeid met de Vierdaagse. Ik ken dus de emotie die bij dit evenement hoort." Maar ook voor Johan, die zelf niet uit Nijmegen komt, voelt het een beetje als 'zijn stad', helemaal tijdens die vier dagen per jaar. "Bovendien komen mijn grootouders uit Nijmegen, dus ook ik heb al herinneringen aan de Vierdaagse uit mijn kindertijd."

Hoe het ook zij, de lopers en toeschouwers zullen hoogstwaarschijnlijk niets van de wisseling van de wacht gaan merken. Henny: "We zitten al sinds 2001 samen in het bestuur en hebben, zoals Johan al aangaf, dezelfde visie. Ik streef er ook niet naar om het evenement nog groter te laten groeien dan het nu al is. Net als Johan zal ik me er juist op focussen om de kwaliteit te handhaven of zelfs te verbeteren. Ik geloof in de formule van de Vierdaagse, daar hoeft dus niet aan gesleuteld te worden."

Spijt van zijn beslissing verwacht Johan niet te krijgen. "Het is mooi geweest. Tijd om weer eens zelf als loper aan de start te verschijnen om persoonlijk te ervaren wat we in al die jaren onze lopers hebben aangedaan door het evenement uit te laten groeien tot het huidige formaat. In 1980 liep ik voor het laatst mee en het deelnemersaantal is sindsdien flink gegroeid. Het zal wellicht even wennen zijn om tussen die enorme massa te lopen."

Henny Sackers is geen onbekende binnen Stichting De Vierdaagse. Hij is oud-voorzitter en erelid van Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse en zet zich al 21 jaar in als vrijwilliger. Onder andere als hoofd van start- en finishterrein de Wedren.