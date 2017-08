Wandelschoenen blijven in de kast

Gegrepen door het Vierdaagsevirus, dat is huisarts in opleiding Leonie Quak zeker. "Meelopen zit er alleen even niet meer in, maar als vrijwilliger bij de Medische Dienst ben ik toch nog een beetje onderdeel van het geheel."

Alle vier de loopdagen staat zij met een hele club vrijwilligers - grotendeels militairen - in een van de grote verzorgingsposten langs de route. "En als arts zie je dan echt van alles voorbijkomen; van wespensteken tot knieblessures en van oververhitting tot mensen met serieuze hartritmestoornissen."

Pacemaker gaat af

"Soms is het echt van de gekke hoe lang mensen ergens mee door blijven lopen. Er heeft zich zelfs weleens iemand gemeld wiens pacemaker al een tijd daarvoor was afgegaan. Dan kijk je ook even vreemd op." Toch weet Leonie uit eigen ervaring maar al te goed hoe dat is. "In 2014 ben ik zelf uitgevallen door een blessure waarmee ik te lang was doorgelopen. En ondanks dat ik zelf arts ben, had ik echt een andere arts nodig om mij te vertellen dat ik moest stoppen."

Pech voor haar dus, maar een geluk voor de lopers van nu die medische behandeling nodig hebben. "Mijn partner, die ik overigens een jaar eerder tijdens de Vierdaagse heb leren kennen, werkte al als vrijwilliger voor de Medische Dienst. Toen ik uitviel, ben ik via hem bij een borrel terechtgekomen, waar ik zelf vervolgens ook meteen als vrijwilliger werd binnengehaald. Jong bloed, en dan ook nog vrouw, was meer dan welkom."

"De hulp die wij kunnen bieden gaat ver. Ik kan er zelfs meer dan in de huisartsenpraktijk waar ik werk." En dat is maar goed ook, want soms is direct ingrijpen gewenst en eindigt de Vierdaagse voor die bewuste loper ter plekke. "Andere lopers kunnen we oplappen. Geweldig om te zien hoe blij ze dan zijn; ik kan me dat gevoel zo goed voorstellen."