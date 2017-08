Vierdaagsefeesten dag 3: Mooie Mariken Maandag

Marikenmaandag begint een begrip te worden tijdens Vierdaagsefeesten. "Een dag waarop we extra aandacht geven aan 'Stappen voor Elkaar', waarbij we graag tonen dat we met zijn allen onze omgeving wat aangenamer willen maken en uiteraard wederom een mooie feestdag hebben", aldus de organisatie.

Vierdaagsefeesten en Marikenhuis: stappen voor elkaar

Dit jaar zetten we het Nijmeegse Marikenhuis, inloophuis voor iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker in de schijnwerpers met tal van activiteiten. Om 12.30 uur startte de Marikenwandeling, een wandeltocht met een yoga workshop en een lekkere en gezonde lunch. "Ruim 100 deelnemers verschenen aan de start en deelden met elkaar hun verhalen tijdens deze bijzondere activiteit. Jazeker, er vloeiden tranen en de emoties zaten af en toe hoog, maar het openlijk met elkaar spreken over het verdriet maakte dat menigeen gesterkt weer door kon en dat we weer iets makkelijker met elkaar over kanker kunnen spreken."



Quizzen voor de goede zaak

Op de Ramblas organiseerde de Liedjesfabriek 's avonds een pop quiz onder leiding van DJ St. Paul. En elk goed antwoord was geld waard. De opbrengst gaat naar de Liedjesfabriek, een stichting die samen met ongeneeslijk zieke kinderen muziek maakt zodat de ouders later een mooie herinnering aan hun kind hebben.

Warm, warmer, warmst

Ook de maandag was weer tropisch, de zomer is heeft ook de weg naar Vierdaagsefeesten gevonden zou je zeggen. Waalkade Centraal leek even het strand van Copa Cabana waar flink gebeachvolleybald werd en de tenten dienden als welkome schaduwplekken. "Insmeren is het devies dus. Het insmeerteam van KWF loopt door de stad. Dus als je je tube zonnebrand bent vergeten, geen probleem, je kunt bij hen terecht."

Korpus en de wijkhelden

"Bezoekers = afval. En om er voor te zorgen dat dit afval niet op straat beland maar in de prullenbakken waren de wijkhelden in de stad. Samen met de Korpus, een metershoog kunstwerk dat vuilnis eet. De Korpus legde een route af door de stad om samen met deze jonge helden het zwerfafval op te halen en het publiek er op te attenderen dat het een kleine moeite is om het afval in de vuilnisbak te gooien."



Leerlingen aan de slag met leerlingen met een beperking

Middelbare scholieren van het NSG gingen op het Museumplein enthousiast aan de slag met leerlingen met een beperking van Werkenrode. Samen bouwden zij aan de insectenhotels die door NL Bloeit en Vierdaagsefeesten een plek in de stad krijgen aangewezen. "Tof dat scholieren elkaar weten te vinden en hun vrije tijd met elkaar delen tijdens het evenement."

BEZOEKERSAANTALLEN

zaterdag 15 juli 2017 205.000 (zaterdag 2016 190.000)

zondag 16 juli 2017 225.000 (zondag 2016 230.000)

maandag 17 juli 2017 185.000 (maandag 2016 180.000)