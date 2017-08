Feest in de stad!

Nijmegen viert feest! Waar je je ook in het centrum bevindt, je kunt er niet omheen. En waarom zou je ook? Dit jaar openden de Vierdaagsefeesten zelfs met de drukste zaterdag ooit; maar liefst 205.000 bezoekers dompelden zich onder in het feestgedruis en ook de dagen erna was het een groot feest. Dat belooft nog wat voor de laatste paar dagen!

Of je nu komt voor een van de grote bands die deze week acte de présence geven, of gewoon lekker met een biertje of frisje in de hand wilt genieten van de sfeer. Midden in het centrum, of wat rustiger aan de overkant van de Waal. In een park of op een terras (als je het geluk hebt een plekje te kunnen bemachtigen). Zoals elk jaar bieden de Nijmeegse Vierdaagsefeesten voor ieder wel wat wils.

Nieuwsgierig wat er de laatste dagen nog allemaal te beleven valt? Neem dan zeker eens een kijkje op www.vierdaagsefeesten.nl. Hier vind je het complete programma voor alle podia en evenementenlocaties verspreid over het hele centrum.

(Fotografie: Maaike van Helmond)