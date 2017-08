Vierdaagsefeesten dag 4: Bouwen, sjouwen, doordouwen

Dinsdag 18 juli: dag vier van Vierdaagsefeesten. "De eerste helft kwam recht uit het handboek 'fijne feesten voor iedereen'. Vol met goed gezinde weergoden, blije bezoekers en stralende medewerkers", aldus de organisatie.



Warme broodjes en welkome verfrissing

"Van Wintersoord tot Waalkade en van Café de Sportcentrale tot Credible, overal waren mensen hard aan het werk. De koele drankjes gingen als warme broodjes over de toonbank en het avondbriesje zorgde voor de welkome verfrissing. Ook voor de mensen die aan het werk zijn. Want daar willen we graag een daverend applaus voor. Voor de vuilnismannen, barmedewerkers, geluidsmannen en verkeersregelaars. De mensen van de handhaving, de groothandels, de EHBO-ers, de grillers en bakkers. Hulde voor de runners en troubleshooters en voor alle andere mensen die dit allemaal mogelijk maken."

Meten is weten

"We zouden soms stiekem wel eens in de stappenteller willen kijken van al deze mensen. Want ook zij stappen wat af. We vermoeden dat het aantal meters eindigt op heel veel nullen. Alleen onze fotografen, voorzien van stappenteller, hebben in de eerste vier dagen al 137,4 kilometer afgelegd.

Dus tel maar uit want er zijn tijdens Vierdaagsefeesten 6500 mensen (!) aan het werk om alles in goede banen te leiden en iedereen te voorzien van de juiste informatie, een pleister, een natje of een droogje. Tel daarbij nog eens de 4000 artiesten op en je zit al gauw aan het bevolkingsaantal van een middelgroot dorp! Vierdaagsefeesten maken we dus echt letterlijk met zijn allen. En daar zijn we blij mee, trots op en dat mag iedereen weten. En dat willen we ook graag zo houden daarom zijn we erg blij dat alles op rolletjes loopt en we misschien wel de fijnste bezoekers van Nederland hebben."

Finish Kidsloop 2017

Onder aanmoediging van het publiek, Jort Sport en zijn team, de begeleiders kwamen bijna 500 kids zingend over de finish op het Museumplein. En, zoals het hoort, kregen ze echte gladiolen en een heuse medaille!



Drukte

De lichtkranten werden ingezet om bezoekers te attenderen op grote drukte op de Waalkade toen de Vengaboys daar optraden en voor het Faberplein het grootste deel van de avond. Ook op andere locaties zoals Plein '44 en de Molenstraat was het goed druk.

Woensdag 19 juli: Roze Woensdag

Roze Woensdag is een kleurrijk feest voor iedereen. Man, vrouw, lesbisch, homo, bi, transgender, groen, blauw en alle andere kleuren van de regenboog, en dat gaan we morgen vieren zoals het hoort. Een dag van verdraagzaamheid, tolerantie en bewustwording. En dat we allemaal op onze eigen manier onszelf mogen zijn en kunnen zijn.



BEZOEKERSAANTALLEN

zaterdag 15 juli 2017 205.000 (zaterdag 2016 190.000)

zondag 16 juli 2017 225.000 (zondag 2016 230.000)

maandag 17 juli 2017 185.000 (maandag 2016 180.000)

dinsdag 18 juli 2017 190.000 (dinsdag 2016 170.000)