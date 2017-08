Vierdaagsefeesten dag 5: mobiel en mobieler

Dag vijf van Vierdaagsefeesten. Roze Woensdag. "Overdag een groot roze feest, en 's avonds eigenlijk ook. De onweersbuien bleven uit en Nijmegen genoot van haar tropische klimaat. 's Middags was het door de warmte wat minder druk als andere jaren, maar dat werd 's avonds ruimschoots ingehaald", aldus de organisatie van de Vierdaagsefeesten.

Fiets, auto, trein

Wat een mensen komen er dit jaar met de trein! Het is ongelooflijk. En fijn. Want NS rijdt groen, dus je komt zonder files en zonder footprint naar Nijmegen. Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen die met de auto kwamen uit de iets verder van het centrum gelegen wijken van Nijmegen komen. In de trant van: "ik ken de stad wel, dus ik weet wel waar ik kan parkeren". Toch merken we ook dat deze groep steeds vaker met de fiets komt. Binnenkort zijn pas de cijfers van het publieksonderzoek van dit jaar bekend, maar we weten nu al dat we een aantal verkenningen gaan doen op het gebied van mobiliteit - alweer in voorbereiding op de volgende editie van Vierdaagsefeesten". aldus de organisatie.

Extra fietsstallingen

"Als er meer bezoekers op de fiets komen betekent het dat we meer voorzieningen in het centrum moeten maken. Want de fietser gaat niet nog een eind lopen om in het centrum te komen. Die wil in de stad parkeren. Het aantal stallingen is nu al uitgebreid naar 5.200, nog los van de reguliere stallingen. Volgend jaar denken we een grote stap te maken door op de Waalkade een hele grote, honderd meters lange fietsenstalling in te richten."

Shuttledienst voor artiesten en crew

"Natuurlijk ga je niet met je gitaar, je outfit, je versterkers en je drumstel op de P&R parkeren en met de stadsbus naar je podium. Dus laten we deze auto's van artiesten dit jaar nog in de stad toe, maar eigenlijk willen we alle artiesten volgend jaar gaan servicen door hen te shuttlen vanaf een goede P-locatie 'artists & crew'. Wellicht kunnen we er dan ook gelijk een overnachtingsaccommodatie aan koppelen want er is een schrijnend tekort aan slaapplaatsen voor de hippe youngster en de up-coming artiest."

Tuk Tuk Service voor VIPS

"Natuurlijk zijn er altijd VIP's die we ontvangen, maar zullen we die nu eens op een persoonlijke manier in de watten leggen? De Tuk Tuk-jes rijden volgend jaar af en aan op bestelling en zijn de VIP's eenmaal op hun bestemming dan wordt iedere bezoeker VIP en kan iedereen van deze persoonlijke, gezellige en verantwoorde vervoersmiddelen gebruik maken."

Treintjes en binnenstadbewoners

"Het blijft een punt: je woont in de binnenstad, je krijgt te maken met de overlast van een enorm evenement - en let wel: de meeste van onze binnenstadbewoners denken echt super oplossingsgericht mee, of worden een rasechte bezoeker, of plannen hun vakantie in - en dan halen ze ook nog je busverbinding weg! Volgend jaar gaan we de treintjes laten halteren in het centrum en speciaal voor binnenstadbewoners zodat zij makkelijk de stad in en uit kunnen."

Kwaliteitstaxi's

"Natuurlijk zijn er al kwaliteitstaxi's die garant staan voor een goed verzorgde rit. Toch dromen wij van all-electric en hybride taxi's…en slaan we graag met onze kwaliteitstaxi's de handen ineen om eens te overleggen dat we de inzet van deze duurzame auto's kunnen belonen. En we kunnen als crew nu al meegeven dat het echt heel lekker rijdt in die hybrides!"

Overslagplaats

"We hebben nog steeds een parkeergarage middenin de stad zo goed als leeg staan. Helaas vonden de experts het niet verantwoord om daar met de fiets te parkeren. Nu hebben we nog een beter idee! Alle leveranciers en bevoorradingswagens parkeren daar en vanuit deze garage vindt de distributie plaats voor de ondernemers en kunnen de voorraden worden aangevuld. Dat scheelt een hoop verkeersbewegingen in het centrum! Tot 12.00 uur kan je dan voor de deur rijden als leverancier, na 12.00 uur kan je hier terecht. Wij vonden het best een heel goed idee."

Afvalreiniging

"Natuurlijk moet iedere ondernemer de vrijheid hebben om zijn eigen contract met een afvalreiniger af te sluiten. Maar….lieve afvalreinigers….kunnen jullie de handen ineen slaan om dan één bedrijf alles op te laten halen. Wij hebben zitten denken: de Dar doet al het merendeel van alle reiniging en inzameling in en rond het centrum, als jullie dan een klein deel van de opbrengst van de contracten afstaan aan Dar en zij halen alles op…dan hebben wij minder verkeersbewegingen van al die afvalreinigende bedrijven die de binnenstad in willen…hoeven jullie niet te rijden en maak je dus minder kosten en hou je toch een marge…. heeft Dar een stukje extra kostendekking….zijn de ondernemers nog steeds vrij om hun eigen contract af te sluiten…. is de stad eindelijk in één keer helemaal schoon en hebben de bewoners en bezoekers minder overlast van al die vrachtwagens. Wat denken jullie? Beste afvalreinigers? Kunnen we hier eens over praten?"

Pontje

"Last but not least…iemand nog een goed idee voor een alternatief voor het pontje? Kan dat elektrisch op de sterke stroming van de Waal, zijn er betaalbare tijdelijke kabelbanen of andere vormen van pendeldiensten van de ene oever naar de andere? U weet ons te vinden voor het gouden idee."



BEZOEKERSAANTALLEN

zaterdag 15 juli 2017 205.000 (zaterdag 2016 190.000)

zondag 16 juli 2017 225.000 (zondag 2016 230.000)

maandag 17 juli 2017 185.000 (maandag 2016 180.000)

dinsdag 18 juli 2017 190.000 (dinsdag 2016 170.000)

woensdag 19 juli 2017 210.000 (woensdag 2016 240.000)