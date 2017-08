Nijmeegse Vredesambassadeur: 'Toon je vriendschap'

Nijmegen heeft een nieuwe Vredesambassadeur, Esther Appels. Ze is eigenaresse van spiritueel en creatief centrum De Appel, juriste en kunstenares. Appels houdt zich al sinds jaar en dag bezig met het thema innerlijke vrede. Bij haar aantreden roept zij Nijmegenaren op om een foto te maken van een buitengewone vriendschap.

Appels: "Er zijn veel mensen die nieuwe vriendschappen aangaan, juist met mensen die anders in het leven staan dan henzelf. Mensen met een andere religie, een andere etniciteit of andere denkbeelden. Deze gemengde vriendschappen kunnen ontzettend veel goeds brengen, dat wil ik laten zien."

Foto-expositie

Met de ingezamelde foto's wil de kersverse Ambassadeur van de Vrede aansluiten bij de oproep van prominente religieuze leiders om vriendschappen te sluiten met mensen van andere geloven. Appels: "Het thema van de Vredesweek is dit jaar 'De kracht van verbeelding'. Door foto's van grenzeloze vriendschappen tentoon te stellen, laten we samen zien dat er al veel vrede is in Nijmegen. Dat wordt een heel krachtig beeld." Deze foto's mogen worden gestuurd naar info@vredesweeknijmegen.nl en worden in september, tijdens de Vredesweek, tentoongesteld in de Wijkfabriek in de Wolfskuil. Inzenders wordt gevraagd om kort te beschrijven waarom hun vriendschap zo bijzonder is.

'Je hebt mensen nodig'

Zelf gaat Esther Appels graag op de foto met haar goede vriendin Saida Aoulad Baktit. "Onze vriendschap zette me aan het denken: wat zien mensen als ze een foto van ons zien? Twee vrouwen? Twee moeders? Twee mensen met een andere huidskleur? Een hele hechte vriendschap? Of zien ze alles tegelijk? Iedereen heeft mensen nodig die om je geven, die zich om je bekommeren. Met een vriendschap die culturele grenzen overgaat, leer je zowel jezelf als de ander beter kennen. Ik geloof echt dat dit vrede met zich meebrengt."

Esther Appels neemt als Nijmeegse Vredesambassadeur het stokje over van Masoud Rahaee, die de afgelopen twee jaar de titel mocht dragen. De lokale Ambassadeur van de Vrede wordt gekozen door de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Appels zal met name in de aanloop naar en gedurende de Vredesweek actief zijn. De Vredesweek loopt van 16 tot en met 24 september. In Nijmegen wordt ieder jaar door verschillende soorten organisaties een grote diversiteit aan activiteiten georganiseerd tijdens de Vredesweek.

Meer informatie over de Nijmeegse Vredesweek is te lezen op www.vredesweeknijmegen.nl.