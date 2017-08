Indië-herdenking in Nijmegen

In de raadzaal en de binnenplaats van het Nijmeegse stadhuis heeft maandag 14 augustus de 12e Indië-herdenking plaats. Het thema dit jaar is Gedeelde Ervaringen: Achterblijvers en Spijtoptanten.

Het comité heeft dit jaar voor een bijzonder thema gekozen. Centraal staat een vergeten groep getroffenen namelijk de achterblijvers en spijtoptanten in Indonesië.

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en aansluitend de koloniale oorlog moesten de daar aanwezige Indo-Europeanen een keuze maken: blijven of gaan.

Een deel had geen keuze omdat de vereiste documenten niet voorhanden waren en bleven dus achter. Zij zouden een bestaan in de marge van de Indonesische samenleving gaan leiden. Een andere groep koos op de valreep, begin jaren zestig, voor vertrek naar Nederland, na aanvankelijk het staatsburgerschap van de Republiek Indonesië te hebben aangenomen: de zogenaamde spijtoptanten.

Op het programma staan voordrachten van betrokkenen en deskundigen. Daaronder de 59 jarige Hilda Breitkopf uit Horssen (Maas en Waal) met het zeer persoonlijke relaas van haar en haar familie.

Het comité Indië-herdenking Nijmegen wordt gevormd door voormalig wethouder Wim Hompe, drs. Gerda Lamers, dr. Karen Portier en dr. Huub de Jonge.