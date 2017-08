Duizend daden van vriendelijkheid

Het is bijna augustus en Lerrie Grooten is druk bezig met de voorbereiding van zijn duizend vriendelijke daden. (Foto: Maaike van Helmond)

Een candybar achterlaten in een snoepautomaat, iemand een complimentje geven, een positieve reactie achterlaten op tripadvisor, geld geven aan een goed doel... Slechts enkele voorbeelden die de Nijmeegse socioloog Lerrie Grooten (29) noemt als je hem vraagt naar zijn 'vriendelijke daden'. "Het kan iets heel simpels zijn. Daarmee maak je niet alleen de ander, maar ook jezelf een beetje gelukkiger."

Dit is overigens niet iets wat Lerrie zelf heeft bedacht, maar wat wereldwijd wordt onderzocht én bewezen door de vele mensen die bewust vriendelijke daden verrichten voor vreemden. "Vorig jaar heb ik al voor mijzelf onderzocht of dit inderdaad zo werkt door in 21 dagen 170 vriendelijke daden te verrichten. In feite heel simpele dingen, zoals vriendelijke kaartjes bij mijn buren in de brievenbus stoppen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook bloemen afgegeven op het gemeentehuis, om de gemeente te bedanken. Ze wisten niet wat ze daar meemaakten, dat was nog nooit gebeurd, terwijl het toch zo simpel is."

Deze 21 dagen bevielen Lerrie zo goed dat hij sindsdien regelmatig probeert om dit soort vriendelijke daden te verrichten. "Gewoon even iemand een complimentje geven. Of een candybar kopen in een winkel en die vervolgens teruggeven aan degene van wie je hem koopt. Een euro achterlaten op straat of iets lekkers geven aan een vuilnisman als bedankje voor zijn harde werk. Ik heb trouwens ook weleens bioscoopkaartjes gekocht voor de mensen die zich na mij bij het loket zouden melden. Van dat soort dingen word ik zelf ook blij én vriendelijker heb ik gemerkt in het afgelopen jaar. Helemaal als ik dan achteraf ook weer een enthousiaste reactie krijg van die mensen. Daar is het me natuurlijk niet om te doen, maar het draagt wel meteen bij aan het verspreiden van mijn boodschap."

Hoe mooi zou het immers zijn als iedereen wat meer van dit soort dingen voor een ander zou doen, bedacht Lerrie zich. Vandaar dat hij dit jaar augustus 'uitroept' tot vriendelijkheidsmaand, zelf die maand duizend vriendelijke daden gaat verrichten en hoopt dat mensen zijn voorbeeld gaan volgen. "En daarmee bedoel ik echt niet dat iedereen ineens duizend vriendelijke daden hoeft te doen; begin bijvoorbeeld eens met vijf op één dag. Je zult zien dat je daardoor vanzelf geïnspireerd wordt om meer te doen. Zo werkte het bij mij in ieder geval wel. De ideeën blijven maar komen."

Mochten die ideeën toch niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn, neem dan eens een kijkje op de site van Lerrie, findyourselfamomenttogrow.nl, of zijn Facebookpagina en laat je inspireren. "Het hoeft niet moeilijk te zijn; een complimentje is bijvoorbeeld zo gegeven."