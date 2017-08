Bewoners zorggroep stuk mobieler

Even een bezoekje brengen aan vrienden of snel een boodschapje doen. Voor velen is het de normaalste zaak van de wereld, maar voor de bewoners van woonzorggroep De Waalboog kan het een enorme onderneming zijn. Dankzij de komst van een toektoek, wordt het een stuk makkelijker voor hen om erop uit te gaan.

"Ik woon in Berg en Dal, wat een langgerekt dorp is. Om de inwoners die slecht ter been zijn mobieler te maken, kwam het idee om een toektoek aan te schaffen die hen over korte afstanden kan vervoeren", vertelt vrijwilligerscoördinator Marian Zweers." Toen De Waalboog sponsorgeld beschikbaar kreeg, hebben wij ook voor onze locaties De Honinghoeve in Neerbosch-Oost en het St. Jozefklooster in Hees de kleine auto aangeschaft." Vanaf maandag 14 augustus rijden de eerste passagiers met de volledig elektrische wagen.

"Er zijn veel ouderen die vereenzamen, omdat zij minder mobiel zijn. De toektoek kan mensen ophalen uit de wijken Neerbosch, Hees en Heseveld om te eten bij De Waalboog of mee te doen met een activiteit zoals de bingo-middagen. Ook een kort bezoekje aan de markt is nu veel makkelijker voor de bewoners van onze woonzorgcentra."

De toektoek moet een brug slaan tussen de mensen uit de twee Waalbooglocaties en de omliggende wijken. "Daarnaast brengt het wagentje de mensen ook naar de huisarts of naar de prikpost als er bloed afgenomen moet worden. Er passen drie passagiers in de toektoek en het is een gezellige aangelegenheid; sommigen zingen zelfs van plezier tijdens hun ritje."

Chauffeur en coördinator Ron Tomas draagt zorg voor de toektoek en werkt de vrijwillige bestuurders in. Zijn eerste rit zit er inmiddels op. "Het is leuk om de mensen te vervoeren, want je hoort veel van hun verhalen. je moet goed met mensen om kunnen gaan. Daarnaast rijdt de toektoek ook erg prettig, want als elektrische auto is hij geruisloos."

Henny Kornelis en Nel Wouters zijn de eerste passagiers van de toektoek. Zij zijn razend enthousiast en bedenken wat hun volgende uitstapje gaat worden. "We kunnen nu weer eens ergens een ijsje gaan eten of boodschappen doen, zonder dat wij afhankelijk zijn van onze kinderen. Wij wonen in het St. Jozefklooster en komen wel eens naar De Honinghoeve om mee te doen met de leuke activiteiten rond kerst en tijdens de Vierdaagse. De toektoek is een welkome dienst om wat vaker eropuit te gaan."

De toektoek rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00-17.00 uur. Bewoners en wijkbewoners kunnen reserveren via 06-28568809 waarvoor een vrijwillige bijdrage per ritje wordt gevraagd.