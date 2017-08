Koffie en gebak met kat op schoot

Genieten van een heerlijk kopje koffie terwijl er op je schoot een kat ligt te spinnen. Het kan vanaf woensdag 23 augustus bij Kattencafé Balthazar in de Nijmeegse Van Welderenstraat. "Ik ben er klaar voor, de katten zijn er klaar voor... Nog wat puntjes op de i en dan kunnen de deuren echt open voor onze gasten", aldus eigenaresse Sanne Versteeg.

Het pand aan de Van Welderenstraat 46 trekt zelfs voor de opening al voldoende bekijks. Katten die prinsheerlijk liggen te genieten in een 'etalage', dat zie je niet zo veel. "De katten wonen al een tijdje in het pand om te wennen aan de ruimte. Op die manier is voor hen de overgang naar als straks de deuren opengaan het kleinst."

In totaal wonen er zeven katten in het kattencafé. Een divers pluimage aan kattenrassen van verschillende leeftijden; van een zeven maanden oude naaktkat, Coco, tot een twaalf jaar oude 'dame', Sientje. "En dan lopen er ook nog twee kittens van negen weken rond. Een favoriet heb ik eigenlijk niet. Ze hebben allemaal eerst een tijdje bij mij in huis gewoond voordat ze hier hun intrek namen. Ik ken dus van al deze katten het karakter en stuk voor stuk hebben ze iets bijzonders, iets eigens."

Makkelijke omgang met mensen

Wat ze alle zeven met elkaar gemeen hebben, is de makkelijke omgang met mensen. "Dat moet ook wel als er hier straks allerlei gasten over de vloer komen. Zolang je niets forceert, mag je hier onbeperkt knuffelen en spelen met de katten. Ideaal als je zelf thuis bijvoorbeeld geen huisdier kunt of mag hebben." Het welzijn van de katten staat hierbij uiteraard voorop. "Daarom hebben we ook huisregels opgesteld en letten we er goed op dat deze worden nageleefd."

Zeven vaste bewoners

Hoewel de reacties op de komst van het kattencafé over het algemeen positief zijn, hoort Sanne ook weleens dat mensen een vraagteken zetten vanuit hygiënisch oogpunt. "Nergens voor nodig. Als horecabedrijf moeten we uiteraard aan strenge eisen voldoen en dat doen we dan ook. Zo zijn de keuken en de koffiehoek uiteraard geheel katvrij. Maar voor de rest is het hele café en de binnentuin het speelterrein van de zeven vaste bewoners." Meer bewoners sluit Sanne in de toekomst niet uit. "Dat betekent trouwens niet dat mensen ook hun eigen katten hier mee naartoe mogen nemen. Dat is dan weer niet de bedoeling."

Nog even wachten dus en dan kan iedereen een kijkje komen nemen in het eerste kattencafé van Nijmegen; een walhalla voor kattenliefhebbers. "We serveren koffie, thee, huisgemaakte lunchgerechten en gebak. Dit alles moet het hopelijk tot een plek maken om heerlijk tot rust te komen."

Geopend: wo t/m za 10.00-17.30 uur, zo 12.00-17.00 uur. www.kattencafebalthazar.nl