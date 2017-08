Kinderboekenschrijfster Tosca Menten bezoekt Kinderboekwinkel

Kinderboekenschrijfster Tosca Menten heeft tien kinderen uitgekozen die in 2017 haar ambassadeurs zijn. Sofie de Groot (10 jaar) uit Lent is er één van en heeft in de Kinderboekwinkel in Nijmegen een tentoonstelling ingericht.

Daar zijn prenten te zien van de Dummie de Mummie-boeken en er zijn zaken te lezen over Tosca en Sofie. Ook heeft Sofie een prijsvraag over deze tentoonstelling verzonnen. Als jij wint zou het zomaar kunnen dat de echte Tosca Menten zelf jou je prijs uitreikt op woensdag 30 augustus. Op deze dag is Tosca Menten van 14.00 -15.00 uur in de Kinderboekwinkel! Om 14:00 uur leest Tosca samen met ambassadeur Sofie voor uit Dummie de Mummie. Daarna kun je jouw eigen boek laten signeren. Na 15:00 uur kun je nog een Dummie de Mummie cakeje versieren of iets leuks knutselen.