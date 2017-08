Student krijgt 'les' in afval(scheiding)

Tijdens de introductie komt er veel afval vrij. De gemeente Nijmegen en Dar willen samen met de Radboud Universiteit en de HAN meer bewustwording creëren bij (nieuwe)studenten over (zwerf)afval. Dit doen zij dit jaar voor het eerst met onder andere gescheiden afvalinzameling en ludieke spellen. Het doel is de kennis over afval(scheiding) en de bewustwording van zwerfafval te vergroten.

Afvalquiz

Om meer te weten te komen over afval(scheiding) in Nijmegen, konden studenten die op maandag 21 augustus een bezoek brachten aan de intromarkt, meedoen met een afvalquiz of zwerfafvalrace met de afvalcoach. Waar doe je bijvoorbeeld plastic afval in? En wat doe je met je restafval? Dit en nog veel meer komt aan bod in de quiz. Afvalcoaches ruimden daarnaast in het park zichtbaar afval op en studenten konden plastic+ en papier in aparte containers doen. Zo komen er minder grondstoffen in het restafval terecht en kunnen we ze gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Van oud papier kan nieuw papier gemaakt worden voor bijvoorbeeld studieboeken.

Zwerfafval opruimen met Studentenhelden

Woensdag 23 augustus heeft Radboud Downtown plaats. Studenten gaan in groepen op pad en doen mee met spellen in de binnenstad. Tussen de spellen door krijgen zij de opdracht om in de binnenstad zwerfafval op te ruimen. Studentenhelden spelen hierbij een belangrijke rol. Studentenhelden zijn studenten van Studentenvakbond AKKU. Het zijn helden omdat zij zich inzetten voor een schone binnenstad door het opruimen van zwerfafval. Hiermee hebben zij een link met de bestaande Wijkhelden, die verspreid door de regio zwerfafval opruimen en hun buurt schoonhouden. Door zwerfafval op te ruimen verdienen de studenten waterpistolen. Deze waterpistolen kunnen studenten gebruiken voor het grote watergevecht. Deze activiteit is als afsluiting van Radboud Downtown in het Valkhofpark. In het Valkhofpark staan daarnaast ook containers voor plastic+ en voor restafval. Naast het opruimen van zwerfafval worden studenten dus ook uitgedaagd om op de eindlocatie hun afval te scheiden.

Afvalspel tijdens Intropoly

Tijdens de staddag van de HAN intro op donderdag 31 augustus, spelen studenten levend monopoly: Intropoly. Het doel is om op een leuke en competitieve manier kennis te maken met de binnenstad, het studentenleven en Nijmeegse (horeca) ondernemers. Het Dar afvalspel is onderdeel van het Intropolyspel. Door mee te doen met het afvalspel kunnen studenten punten verdienen. Tijdens het spel doen studenten mee met een quiz en krijgen zij de opdracht om zwerfafval op te ruimen. Zo verhogen zij hun kennis over afval(scheiding) en worden zich meer bewust van zwerfafval. Tot slot is er tijdens de intromarkt van de HAN ook de mogelijkheid om plastic+ te scheiden. Er staan containers voor plastic+ en restafval.