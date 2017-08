Nieuwe studenten verkennen de stad

Wie een dezer dagen een rondje maakt door het centrum van Nijmegen, kan er haast niet omheen: de stad wordt ook dit jaar weer overspoeld door een nieuwe lichting studenten die door tal van activiteiten hun (nieuwe) studiestad leren kennen. Ook de verschillende studentenverenigingen doen hun best om potentiële nieuwe leden welkom te heten. We namen een kijkje bij Ovum Novum.

Traditiegetrouw kun je ook dit jaar bij het pand van Ovum Novum aan de Nijmeegse Sint Canisiussingel niet om het twee verdiepingen tellende bouwwerk van Bavariakratjes heen. "Het zullen er een stuk of duizend zijn", vertelt Peter Moons, hoofd van de introcommissie van deze studenten gezelligheidsvereniging. "Met de hulp van heel veel leden hebben we een week hard gebouwd om er iets moois van te maken." En dat moois is dit keer uitgevoerd in de vorm van onder andere 'Bavaria-loungebanken' en barretjes.

"Het belooft een super week te worden", gaat praeses Gijs Heldens verder. "Elke avond is het hier feest en ook overdag kunnen de nieuwe studenten (en eventueel hun mentorpapa's en -mama's) kennismaken met onze vereniging. Zo zichtbaar mogelijk zijn, dat is elk jaar weer een mooie uitdaging, en zorgen dat iedereen een goed beeld krijgt van Ovum Novum." En wat dat beeld dan moet zijn? "Nou, dat we een ontzettend actieve en gezellige vereniging zijn, met maar liefst zeshonderd leden, zowel van de uni als de HAN. Iedereen is bij ons gelijk, dus het maakt niet uit of je eerstejaars bent of al een aantal jaartjes lid. Je krijgt er dus in een keer een soort nieuwe familie bij. Beter kun je je studiejaar eigenlijk niet beginnen."

Peter: "Als commissie hebben we bijna een jaar lang naar deze week toe gewerkt. Het is geweldig om te zien dat tijdens de intro zelf honderden andere leden zich bij onze commissie 'aansluiten' om er samen een topweek van te maken waarin alles op rolletjes loopt. Nu maar hopen dat we er ook dit jaar weer een hoop nieuwe leden aan overhouden; maar dat kan haast niet misgaan!"

Niet alleen bij Ovum Novum is het deze week feest, het hele centrum en natuurlijk het universiteitsterrein staan in het teken van de nieuwe lichting studenten die de stad mag verwelkomen. Meer informatie over het programma is te vinden op www.ru.nl/introductie of via de speciale app van de Radboud Introductie 2017. "En sla onze feestjes niet over. Met introbandje mag je hier gewoon elke avond gratis naar binnen om tot in de kleine uurtjes te feesten en kennis te maken met het Nijmeegse studentenleven."

