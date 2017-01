Cellenbroeders zoeken collega

Al sinds de middeleeuwen ontfermen de Cellenbroeders zich over getroffenen van pest en geestesziekten. "Tijden veranderen, ook voor ons. Waar wij in het verleden letterlijk de straat op gingen om mensen te helpen, bieden wij tegenwoordig financiële steun aan vernieuwende initiatieven vanuit de geestelijke gezondheidszorg en aan andere kwetsbaren in de samenleving."

Nijmegen- "In de vijftiende eeuw bestonden er in Nijmegen verschillende broederschappen. Rondom de Stevenskerk hadden zij elk hun eigen altaar. De Cellenbroeders waren er één van; zij waren in meerdere Nederlandse grote steden actief en ontfermden zich over geesteszieken en melaatsen", vertelt Ron van Swelm. Hij is bestuurslid, ook wel regent genoemd, van de huidige Nijmeegse Cellenbroeders. Op dit moment zoeken zij een nieuwe regent, die het bestuur compleet maakt om de filosofie van het eeuwenoude genootschap voort te zetten.

Benedenstad

Sinds het einde van de negentiende eeuw is het Cellenbroedershuis gevestigd aan de Sint Anthoniusplaats in de Benedenstad. Zeven keer per jaar komen de regenten bij elkaar om in dit monumentale pand te vergaderen. De twee isoleercellen herinneren aan de patiënten die hier werden opgenomen. "Tegenwoordig bestaan onze werkzaamheden niet meer uit het zorgen voor zieken en het uitdelen van aalmoezen. Met de komst van georganiseerde zorg voor mensen met psychische aandoeningen, was daar voor de Cellenbroeders geen actieve rol meer in weggelegd."

Daarom is de hulpverlening van de Cellenbroeders verschoven naar financiële ondersteuning. "De broeders bezitten van oudsher landerijen in de Ooijpolder. Met de pachtinkomsten en rente over de bezittingen subsidiëren wij projecten en organisaties die zich inzetten voor kwetsbare volwassenen", vertelt mede-regent Jacqueline van de Pol. "Denk daarbij aan het inrichten van prettige kamers in geestelijke gezondheidsinstellingen, het financieren van een editie van de daklozenkrant of geldelijke steun aan de voedselbank"

De zeven huidige regenten en hun secretaris zoeken een collega die woonachtig is in Nijmegen of de directe omgeving, actief in de maatschappij staat, en een breed professioneel en maatschappelijk netwerk heeft. "Ons gezelschap heeft een brede achtergrond en je hoeft niet werkzaam te zijn in de gezondheidszorg", vertelt regent Marianne Dees. "Wij streven naar diversiteit en nieuw bloed dat zorgt voor nieuwe initiatieven. We willen graag meer zichtbaar zijn, zodat mensen ons beter kunnen vinden."

Meer informatie: www.cellenbroeders.nl