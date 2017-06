15e Nijmeegse Marikenloop at the park

nijmeegse marikenloop at the park

De 7,5 kilometer is een nieuwe afstand dit jaar. Het parcours is bovendien vernieuwd vanwege de nieuwe start- en finishlocatie in Park Brakkenstein. Het grootste gedeelte van het parcours gaat nog altijd door het bos van Heumensoord.

De 7,5 kilometer is een nieuwe afstand dit jaar. Het parcours is bovendien vernieuwd vanwege de nieuwe start- en finishlocatie in Park Brakkenstein. Het grootste gedeelte van het parcours gaat nog altijd door het bos van Heumensoord.

In Nijmegen vindt zondag 21 mei de 15e editie van de Marikenloop plaats. Voor dit jubileum is he loopevenement verplaatst naar Park Brakkenstein en omgedoopt tot Marikenloop at the park. Naast hardlopen kunnen de deelneemsters op het festivalterrein shoppen, nieuwe sporten uitproberen, eten en drinken bij foodtrucks en hun prestatie vieren bij het optreden van de Crazy Pianos. Langs het parcours staan muziekbands, mannelijke modellen... en schapen.

De 15e editie van de vrouwenloop kent een sterk deelnemersveld. Ruth van der Meijden zal haar titel verdedigen. Zij won de Marikenloop eerder in 2012, 2014 en 2016. Indien zij een vierde titel toevoegt, is de Groesbeekse atlete recordhoudster met de meeste overwinningen bij de Nijmeegse vrouwenloop.

Ook de winnares van 2015, Irene van Lieshout, staat aan de start. Samen met nationale toppers Kim Dillen, Julia van Velthoven, Jessica Oosterloo en Jacelyn Gruppen strijden zij om de titel op de 5 kilometer.

Makkelijk of moeilijk

Langs het parcours staan mannelijke modellen van Optimel om de loopsters aan te moedigen. De modellen staan langs de kant bij zowel de 5 kilometer, 7,5 kilometer als 10 kilometer. De 7,5 kilometer is een nieuwe afstand dit jaar. Het parcours is bovendien vernieuwd vanwege de nieuwe start- en finishlocatie in Park Brakkenstein. Het grootste gedeelte van het parcours gaat nog altijd door het bos van Heumensoord. Deelneemsters aan de 7,5 kilometer krijgen hier de unieke keuze tussen een makkelijke en moeilijke route over 100 meter. Tijdens de wedstrijd bepalen zij zelf of ze over het lastige gedeelte lopen waar muziek wordt gespeeld of over het makkelijke traject.

Schapen

In natuurgebied Heumensoord worden de loopsters opgewacht door een kudde schapen. Die schapen staan opgesteld naast de route in het kader van Fête de la Nature. Nijmegen is in 2017 hoofdstad van het grootste grassroots natuurfestival in Nederland. Onder de vlag van Fête de la Nature vinden verspreid door het land honderden groene evenementen plaats.

De Marikenloop wordt op duurzame wijze georganiseerd door Stichting Zevenheuvelenloop. De eigen vervoerstoeslag die deelneemsters betalen als ze van buiten de regio met de auto komen, komt ten goede aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is beheerder van het natuurgebied Heumensoord waar alle Marikenloopsters doorheen lopen.

Kijk voor alle informatie over het evenement op de website www.marikenloop.nl en in De Brug Nijmegen van woensdag 17 mei.