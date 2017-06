Feestelijke editie van Marikenloop

De feestelijke 15e editie van de Marikenloop (5 km) is in 16.14 min gewonnen door Ruth van der Meijden. Irene van Lieshout werd tweede in 16.25 min en Kim Dillen derde in 16.32 min. Op de nieuwe 7,5 km was Fleur Baljet het snelste in 28.58 min en de Nijmeegse Christine Venhuizen won met grote voorsprong de 10 kilometer in 38.25 min. Het team van de Politie won de bedrijvenloop. De duizenden deelneemsters en toeschouwers genoten van de nieuwe opzet van de Marikenloop in Park Brakkenstein met veel shops, foodtrucks, muziek van de Crazy Pianos en sportieve workshops.