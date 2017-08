Van der Lans gaat voor 70e Vierdaagsekruisje

"De laatste jaren realiseer ik me meer en meer dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat ik elk jaar weer aan de start verschijn." Toch mag Bert van der Lans (85) zich nog steeds wereldrecordhouder noemen op het gebied van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar gaat hij voor zijn zeventigste kruisje.

"Ik loop weliswaar vrij makkelijk en sport sowieso regelmatig, maar dat is nog geen garantie dat je ook daadwerkelijk aan de start kunt verschijnen. Ik heb nu al te vaak om mij heen meegemaakt dat iemand ineens geblesseerd raakte, terwijl ze daarvoor stuk voor stuk probleemloos liepen. Dat kan natuurlijk ook mij overkomen, maar tot nu toe heb ik geluk."

Dat geluk, gecombineerd met zijn doorzettingsvermogen, bracht hem richting zijn zeventigste Vierdaagse. "Eigenlijk sta ik natuurlijk al 71 jaar op rij aan de start, maar 2006 werd afgelast, dus die telt niet mee." Vierdaagse is dan ook wat de klok in juli slaat in huize Van der Lans. "Mijn dochter loopt inmiddels alweer voor de 35e keer mee - die kan mijn record ooit nog gaan verbreken als ze zo doorgaat - en ook mijn kleinzoon staat dit jaar weer aan de start. Twee jaar geleden liepen we ook al samen en dat gaan we dit jaar weer doen. Heel bijzonder."

Stille kracht

Stille kracht achter dit alles is zijn vrouw Ria. "Zij zorgt er op het thuisfront voor dat alles op rolletjes verloopt en vrijdags staat ze me op de tribune op te wachten. Geweldig hoe zij me al die jaren al steunt!"

Zin heeft Van der Lans in ieder geval in zijn zeventigste. "Na afloop wacht mij een prachtige gouden medaille." Alleen tegen de routewijziging van de eerste dag ziet hij wat op. "Wat mij betreft onnodig, gezien alle eerder genomen preventieve maatregelen. En zonde bovendien. Iedereen heeft zo zijn tradities en vaste afspreekpunten, dat wordt nu helemaal omgegooid. Maar uiteindelijk blijft het toch een kwestie van de ene voet voor de andere zetten, en zo samen richting glorieuze finish."