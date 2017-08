Mieke van Herwijnen uit Beek-Ubbergen in WK Equipe IJslandse Paarden 2017

Beek Ubbergen - Fantastisch seizoen voor Mieke van Herwijnen uit Beek-Ubbergen én ticket voor WK equipe op zak!

Nog maar kort geleden, op zondag 16 juli presenteerde een trotse WK equipe zich aan het publiek tijdens het NK IJslandse Paarden in Exloo. De WK equipe bestaat maar liefst uit 12 combinaties dit jaar. Een geweldig resultaat. Deze combinaties zullen Nederland vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap IJslandse Paarden dat dit jaar in Nederland zelf gehouden wordt (Oirschot) van 7 t/m 13 augustus. Tot op het laatst toe was niet duidelijk wie geselecteerd zou worden voor de WK equipe. Er komen maar liefst drie top combinaties uit Gelderland. Mieke van Herwijnen uit Beek-Ubbergen, Nienke Schaafsma uit Wageningen en Young Rider Christa Rike uit Alphen. Voor de 53-jarige Mieke van Herwijnen die al vele jaren meedraait in de Nederlandse top is Nederland vertegenwoordigen bij het World Championships Icelandic Horses 2017 dat na tien jaar opnieuw in Nederland gehouden wordt, de kroon op haar werk. Hiervoor is hard getraind, jaren lang.

Mieke van Herwijnen uit Beek-Ubbergen

Ze is 53 jaar, een ervaren rot in de IJslandse paardensport. Sinds drie jaar vormt zij de succesvolle combinatie met de 10-jarige hengst Ómar met wie zij vorig jaar Nederlands Kampioen werd in de T4 töltproef.

“Ik ben vanaf 1993 met het IJslandse virus besmet. 2007 was mijn eerste WK die toen ook in Nederland was. Mijn toenmalige paard was Eldjárn von Mandelbachtal en met hem behaalde ik de 8ste plaats in het vijfgangen klassement op de WK. 2011 was mijn volgende Wereldkampioenschappen IJslandse Paarden, die toen in Oostenrijk was georganiseerd. Met mijn merrie Spá frá Ármoti behaalde ik dat jaar meerdere successen zowel landelijk als in het buitenland. Dat jaar waren we ook Nederlands Kampioen in de töltproef T2. En nu mijn derde Wereldkampioenschap. Zo blij en trots dat we geselecteerd zijn. We zitten qua prestatie in een stijgende lijn. De afgelopen weken en komende week houden we Ómar frá Vestri-Leirárgörðum in conditie en richten ons op de laatste punten om de proef correct neer te zetten, maar ik wil hem wel zo fris mogelijk houden. Dus ook lekker een heerlijke bosrit en ontspanning tussendoor.

Ómar frá Vestri-Leirárgörðum

Ómar is een top paard met een vreselijk goed karakter, de juiste spirit en will to please! Wij als combinatie worden met de dag beter en begrijpen elkaar steeds beter. Ómar hebben we in 2014 op IJsland gevonden in samenwerking met Ganghestar en Spee horses. Hij was het laatste paard dat ik heb uitgeprobeerd omdat hij bij toeval ook daar in de stal stond. Een gelukstreffer, de beslissing was binnen 10 minuten genomen dat Ómar het was. Het voelde goed voor ons allemaal en ik heb er geen seconde spijt van gehad want wat een paard is dit!

Wij zijn er klaar voor om de Nederlandse kleuren te mogen gaan vertegenwoordigen op de WK.

De WK equipe presenteert zich

Nederland zal met twee fokkerij paarden en 12 sport combinaties naar Oirschot afreizen. De equipe zal bestaan uit:

Volwassenen

Nienke Schaafsma uit Wageningen met Nátt frá Hefill

Tom Buijtelaar uit Exloo met Hausti van ´t Groote Veld

Annefloor Bouwman uit Yde met Kná frá Kálfsstöðum

Yoni Blom uit Veghel met Bjartur fra Aquadraat

Mieke van Herwijnen uit Beek-Ubbergen met Ómar frá Vestri-Leirárgörðum

Erik Spee uit Neer met Ormur frá Framnesi

Artemisia Bertus uit IJsland met Korgur frá Ingólfshvoli

De Young Riders

de 21-jarige Charlotte White uit Rijs (Friesland) met Elja vom Waldhof

de 20-jarige Leonie van Eijken uit Datteln met Snerpa

de 17-jarige Manon de Munck uit Raamsdonk met Straumur frá Seljabrekku

de 18-jarige Ásdis Brynja Jonsdóttir uit IJsland met Sleipnir frá Runnum

de 17 jarige Christa Rike uit Alphen met Vaðall frá Fensalir

De trainer en coach is Siggi Mar, meervoudig Wereldkampioen in een van de telgangonderdelen.

Wereldkampioenschap IJslandse Paarden 2017

Na de succesvolle Wereldkampioenschap (WK) in 2007 organiseert Nederland in 2017 voor de tweede keer de WK voor IJslandse paarden. Van 7 tot en met 13 augustus is Oirschot the place to be voor iedereen die van (paarden)sport, fokkerij en IJslandse paarden houdt. Kenners verheugen zich op de 300 deelnemende combinaties uit 19 landen die de strijd aangaan op de ovaalbaan en telgangbaan om de vijf gangen van het IJslandse paard te tonen, zowel in sport als fokkerij. Zij worden aangemoedigd door meer dan 50.000 internationale bezoekers tijdens de zeven dagen sportief geweld in Oirschot. In het buitengebied van dit Brabantse dorp wordt een tijdelijk stadium met bijbehorende accommodaties voor deelnemers en bezoekers opgebouwd. Het terrein biedt tevens een Markaður (strodorp), Breeders Boulevard met expo’s van fokkers wereldwijd. Het sportprogramma is uitgebreid met een Galashow, lezingen en seminars en een avondprogramma van concerten en feesten.