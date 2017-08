Buis weer de sterkste in dubbel

Namen/Beuningen – Marjolein Buis heeft wederom een dubbeltitel in de wacht gesleept. In het Belgische Namen was de Beuningse rolstoeltennisster, samen met Aniek van Koot, in drie sets te sterk voor het Duitse duo Ellerbrock/Krüger.

Makkelijk ging het niet voor de Nederlanders. Er moest een match-tiebreak aan te pas komen en er moesten tevens zes (!) wedstrijdpunten worden weggewerkt, alvorens ze zelf toesloegen: 4/6 6/3 12/10.

In het enkelspel was de halve finale het eindstation voor Buis. Tegen de nummer 1 van de wereld, Yui Kamiji uit Japan, kon een 7/6 4/1 voorsprong niet worden uitgebreid naar winst. Na ruim twee uur spelen moest ze haar meerdere erkennen in de Japanse: 7/6 5/7 2/6. Buis was desondanks erg blij met haar vertoonde spel: 'Ik had een vernieuwend spelplan dat zeer goed uitpakte. Helaas wist Kamiji me vanaf halverwege de wedstrijd te ontregelen met hoge ballen. Desalniettemin ben ik blij dat ik het de nummer 1 van de wereld zo moeilijk kon maken. Ik heb wederom een stap vooruit gezet en wil dit komende week tijdens de British Open doortrekken.'

Meer informatie over Marjolein Buis is te vinden op: www.marjoleinbuis.nl