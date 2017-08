Buis na dubbelzege nummer 1 van de wereld

Nottingham/Beuningen – Marjolein Buis is de nieuwe nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. De Beuningse rolstoeltennisster won afgelopen week haar vierde Super Serie-toernooi en haar negende titel van 2017 en is nu 's werelds beste.

(door Rob Buis, Mediamanager Stichting Marjolein Buis Sportief)

Samen met landgenote Diede de Groot stond Buis geen set af tijdens de British Open. In de finale werd afgerekend met het Zuid-Afrikaans/Amerikaans koppel Montjane/Mathewson: 6/4 6/3. Het afgelopen halfjaar heeft Buis slechts één nederlaag in het dubbelspel geleden, dat was, ook met De Groot, de finale van Wimbledon vorige maand.

In het enkelspel was er geen finaleplek voor Buis. Na knappe overwinningen op Montjane en Mathewson moest ze, net als vorige week, in de halve finale buigen voor de Japanse nummer 1 van de wereld, Yui Kamiji. Na een ijzersterk begin (5/3) liet Buis het initiatief meer en meer over aan de Japanse, die de wedstrijd omkeerde: 5/7 4/6.

Ondanks de nederlaag was Buis tevreden: 'Ik heb het de nummer 1 van de wereld wederom moeilijk gemaakt. Ik boek nog steeds progressie en heb ook weer nieuwe punten ontdekt, waaraan ik, samen met mijn nieuwe trainer, kan gaan werken.'

Meer informatie over Marjolein Buis is te vinden op: www.marjoleinbuis.nl