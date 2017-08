16e Heumense Dubbelkampioenschappen 55+ zeer geslaagd

Heumen - De jaarlijkse traditie om in de gemeente Heumen de tenniskampioenschappen voor 55plussers te spelen, was dit jaar weer perfect geregeld. Dit alweer voor de 16e keer.

Deze kampioenschappen vinden plaats op alle tennisparken in de gemeente Heumen, te weten: Overasselt, Heumen, Malden en Union. Er waren ongeveer 75 sportieve en fitte deelnemers, die de onderlinge strijd aangingen. Vijf dagen lang streden zij in hun klasse (6, 7 of 8) om de eer, maar vooral om de gezelligheid. Want gezellig is het elk jaar zeker. Mede door het prettige zomerweer was het weer een plezier om mee te doen aan dit toernooi. Het was niet te warm en er viel geen regen.

Op maandag werd er gespeeld bij LTVO in Overasselt, dinsdag en donderdag was Union Tennis het strijdtoneel en op woensdag Tennisvereniging Malden. Alle tennisparken lager er uiterst verzorgd bij, dankzij veel vrijwilligerswerk, dat meestal door dezelfde enthousiaste 55plussers wordt verricht. Zeker een pluim waard ! De commissie kijkt dan ook met voldoening terug op deze mooie tennisweek.

Op vrijdagochtend waren de drukbezochte finalewedstrijden bij gastclub LTVO. De beste spelers mochten in één of zelfs in twéé wedstrijden hun kunnen nogmaals tonen. Het bleef spannend en verrassend dat er andere uitslagen te zien waren dan in de poules.

Een vol terras, een mooi clubhuis en een geweldige warme lunch waren de afsluiters van deze tennisweek. Zeker een compliment waard en dank aan Hofmans Catering. Na afloop volgde een loterij, mede gesponsord door Landwinkel De Diervoort en Snelders Sport uit Wijchen.

Daarna kon de voorzitter van de HDK-55+ commissie, de heer Wiel Hendrikx, iedereen van harte bedanken en de prijzen uitreiken aan de finalisten.

DE UITSLAGEN:

Dames dubbel, eerste prijs

DD6 Desiree Bodewes en Ida Cornelissen (HTC) 9-6

DD7 Annie van Leuken en Koosje van Zuijlen (LTVO) 9-7

DD8 Truus Hoogveld en Gerda van den Hoogen (LTVO) 11-5

En de tweede prijs:

DD6 Kaisa Hyyrynen en Renee van Kemenade (Union)

DD7 Wilma van der Bom en Annie van Haren (LTVO)

DD8 Mieke de Graaf en Marijke Schoenmakers (LTVO)

Heren dubbel, eerste prijs

HD6 Henny Kuiltjes en Jos Kuiltjes (HTC) 10-6

HD7 Marcel Kersten en Rob Schnaar (TVM) 8-6

HD8 Willem Arnts en Berry Bruijsten (HTC) 11-4

En de tweede prijs

HD6 Albert Verhoeven en Hans Vink (Union)

HD7 Jan Kooistra en Theo Theunissen (TVM)

HD8 Ger van Galen en Matthieu Gielen (LTVO)

Gemengd Dubbel 6:

1e prijs Noortje van Stijn en Albert Verhoeven (Union) 10-8

2e prijs Renee van Kemenade en Hans Vink (Union)

Gemengd Dubbel 7

1e prijs Brigitte Sie en Jan Kooistra (TVM) 7-6

2e prijs Annie van Haren en Tiny Verhoeven (LTVO+TVM)

Gemengd Dubbel 8

1e prijs Wilma vd Bom en Sjaak vd Boom (LTVO-HTC) 11-5

2e prijs Marijke en Gerard Schoenmakers (LTVO)