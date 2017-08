Kropman nieuwe coach van Buis

Beuningen - De Beuningse rolstoeltennisster Marjolein Buis wordt per 1 augustus begeleid door tennistrainer en -coach Wouter Kropman. Kropman heeft bekendheid opgebouwd door zijn werkzaamheden met spelers op nationaal en internationaal niveau, alsmede bij eredivisionist TV Rapiditas Nijmegen.

Binnen het rolstoeltennis is Kropman een nieuw gezicht. "Het is altijd mijn ambitie en passie om te werken met spelers die het maximale uit hun mogelijkheden willen halen. Op het moment dat Marjolein mij benaderde was ik dan ook direct enthousiast!"

Buis beëindigde in juli haar samenwerking met coach Zwaan. "Ik was toe aan nieuwe inbreng. Ik sta al een aantal jaar in de top-6 van de wereld, maar om ook van de nummer 1 te kunnen winnen, zal er iets moeten veranderen in mijn spel. Wouter (Kropman, red.) heeft een frisse kijk en kan me met zijn ervaring en inzichten helpen om de beste te worden. Ik ben echt heel erg enthousiast over onze samenwerking."

Kropman zal Buis gaan trainen in Nederland. Daarnaast zal hij meereizen naar de grote internationale toernooien. De eerste begeleide trip zal de US Open zijn, het Grand Slam toernooi dat in september plaatsvindt in New York.

Meer informatie over Marjolein Buis is te vinden op: www.marjoleinbuis.nl