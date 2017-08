Parklopen, juist in de zomer

Regio - Komende zondag, 20 augustus, vindt al weer de 8e editie van Parklopen in Park Lingezegen plaats, het evenement om in de zomer je conditie op peil te houden. De start van de 3 kilometer in om 09:30 uur bij het Landerij De Park, om 09:33 uur starten de kids voor hun wedstijd over 1 kilometer. De gezamenlijke warming up begint om kwart over negen.

Wie in de zomermaanden wil meedoen aan een hardloopwedstrijd moet vaak lang zoeken of ver reizen. In Park Lingezegen kun je elke maand deelnemen aan Parklopen. Elke derde zondag van de maand in Park Lingezegen dat grenst aan Arnhem (Schuytgraaf) en elke eerste zondag van de maand in Park Sonsbeek.

Het concept is eenvoudig. Vrijwilligers van hardloopvereniging DE LOPER organiseren de wedstrijden. Zij zorgen voor de warming up, de start en de tijdregistratie. Deelnemers dienen zelf –gratis- in te schrijven op www.parklopen.nl en zelf het startnummer te printen. Na afloop is het vaak nog lang gezellig bij Landerij De Park waar de meeste deelnemers nog even een kopje koffie genieten.

Wil je wel meedoen, maar ben je nog geen hardloper, meld je dan nu aan voor het beginnersprogramma, Start to Run. De eerste kennismaking is zaterdag 9 september om 09:30 uur bij DE OMNIBUS in Schuytgraaf. Onze trainers zorgen dan dat jij in oktober drie kilometer aan één stuk kunt hardlopen. Schrijf je nu in op www.yakultstarttorun.nl.