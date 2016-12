Rooskleuriger seizoen voor Rayhi

Het is een wereld van verschil. Waar Mohamed Rayhi vorig seizoen meer in de lappenmand zat dan dat hij op het veld stond is hij dit seizoen basisspeler bij NEC. De sympathieke buitenspeler putte veel kracht uit de steun die hij kreeg van zijn familie.

NIJMEGEN - ''Die blessure vorig seizoen kwam op een verkeerd moment.'' Rayhi (22) liep in februari een scheurtje in zijn onderkaak op en moest worden geopereerd. ''Ik had net weer mijn basisplaats. Gelukkig ben ik er goed uitgekomen en heb ik nu geen last meer.'' Dit seizoen ziet het er een stuk rooskleuriger uit voor de aanvaller. ''Ik speel nu iedere week, je wilt als voetballer altijd de volle negentig minuten spelen. Ik leef nu toch anders naar de wedstrijden toe, nu dat ik iedere week mijn minuten mag maken.'' Rayhi beschikt over een aflopend contract, maar houdt de focus vooral op de korte termijn. ''Ik wil iedere week laten zien dat ik een vaste waarde ben. Ik heb nog wel een optie voor volgend seizoen, maar die ligt bij de club. Hoe beter ik presteer, hoe makkelijker het voor de club is om een besluit te nemen. Het ligt gewoon in mijn handen.'' De familie van de Eindhovenaar heeft een belangrijke rol gespeeld in de periode dat hij te maken had met blessures.

Kans

''Ze hebben nooit de hoop in mij verloren. Iedere week hebben ze meer gepusht om het beste uit mezelf te halen. Ze zeiden dat mijn kans ging komen en dat is nu ook zo.

De eerste kans die ik kreeg, tegen Feyenoord, heb ik gelijk gepakt. Vanaf die wedstrijd is de trainer mij iedere week blijven opstellen. Mijn familie vindt dat natuurlijk leuk en ze komen nu ook met een ander gevoel naar het stadion.

Ze zaten altijd kort op mij en kwamen ook kijken als ik niet speelde of bij de beloften meedeed.''

Broodtrommel

De grootste fans die hij heeft zijn de zoontjes van zijn broer. ''Ze zijn de afgelopen wedstrijden met me mee het veld op geweest en kijken alle wedstrijden op tv. Ze krijgen nog niet veel ervan mee aangezien ze pas drie en vier jaar oud zijn, maar zien hun oom wel op tv." Ze hebben hun eigen broodtrommeltje van NEC, een eigen tenue en ik heb een heel schoolpakketje van NEC voor ze geregeld. Ik neem ze zo nu en dan mee om een ijsje te gaan eten of we gaan een keer naar een speelparadijs waar ze op een springkussen kunnen spelen.

Ondanks dat het de kinderen van mijn broer zijn zie ik ze meer als mijn eigen broertjes.''