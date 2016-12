Legende Ubeda neemt afscheid

Perry Ubeda (45) was zaterdagavond duidelijk geëmotioneerd na de verloren partij tegen de Duitser Andree Gutsch in de Jan Massinkhal. 'Ik zie hier mensen die hier in 1995 ook waren toen ik wereldkampioen werd. Dat maakt dit het mooiste van allemaal, dat ik kan afsluiten in mijn Nijmegen. De mooiste stad van Nederland.'' De 'comeback' van Dynamite verliep niet op de manier waarop hij hoopte, maar hij had er zelf vrede mee. ''Het is mooi geweest, het is klaar.''

''In de sport kan je winnen en verliezen. Ik heb veel gewonnen, meer dan honderd wedstrijden. Misschien is dit mijn eenendertigste verliespartij. Ik kan me er niet heel druk om maken. Van de partijen die ik heb verloren heb ik het meeste geleerd en vandaag heb ik ervan geleerd dat ik er klaar mee ben. Ik denk zelf, als ik gewonnen had, dat ik dan ook had gezegd jongens bedankt allemaal dit was het'', vertelt Ubeda na afloop.

De laatste weken waren heel emotioneel voor de kickbokser die opgroeide in de Nijmeegse wijk Wolfskuil, ook wel 'de Kuul' genoemd. ''Iedereen die ik tegenkwam wist ervan. Ik werd gebeld door mensen die graag weer naar mij kwamen kijken. Ik zag mensen binnenkomen die ik twintig jaar niet gezien had. Die vlogen in mijn armen om te zeggen dat ze het leuk vonden dat ik weer de ring in stapte. Bij het opkomen had ik al een brok in mijn keel van emotie.''

Ubeda wilde in stijl afsluiten. ''De promoter belde mij een paar maanden geleden op met de vraag of ik wilde vechten op zijn gala. Hij zei dat hij op zoek ging naar een tegenstander en vroeg mij hoeveel rondjes ik wilde vechten. Ik had kunnen zeggen zoek maar een pannenkoek uit, een slechte tegenstander, dat had ik kunnen doen. Maar wat heeft het publiek daaraan. Misschien wel zestig procent van de mensen in de zaal heeft verstand van kickboksen en kent mij. Wat hebben die eraan of mij te zien vechten tegen een mindere tegenstander. Ik vind dit kampioenswaardig, dus ik ben dik tevreden.''

De sportschooleigenaar kreeg de nodige tikken in zijn laatste partij, maar wilde niet opgeven. ''Ik heb aardig wat klappen gehad. Maar ik ben gedurende mijn carrière nog nooit knock-out gegaan. Ik ben weleens uitgeteld of zoals nu dat je verliest op medische interventie. Door mijn scheenbeen dat gescheurd was. Soms zei een scheidsrechter: "Perry zo laat ik je echt niet verder vechten". Ik wilde zelf altijd doorgaan. Dat moet, anders ben je geen topper. Opgeven staat niet in mijn programmaboekje.''