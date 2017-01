N.E.C. verwelkomt Jordan Larsson en Ali Messaoud

NIJMEGEN - N.E.C. heeft de Zweedse jeugdinternational Jordan Larsson aan zich weten te binden. Larsson komt over van Helsingborgs IF en tekent een contract voor drie en half jaar, tot juli 2020. Daarnaast huurt N.E.C. Ali Messaoud (25) voor de rest van het seizoen van FC Vaduz uit Liechtenstein.

De 19-jarige aanvaller, die bij N.E.C. zal gaan spelen met rugnummer 11, genoot zijn opleiding bij La Masia, de jeugdacademie van FC Barcelona. Op zijn zestiende doorliep Larsson diverse stages in het buitenland waaronder bij Feyenoord en Manchester United. Hierna besloot Larsson terug te keren naar Zweden om zijn studie af te ronden en daar betaald voetbal af te dwingen. Op 27 juli 2014 maakt hij zijn officiële debuut voor Helsingborgs IF, de voormalige club van zijn vader Henrik Larsson. De dan 17-jarige Jordan Larsson speelt dat seizoen elf officiële wedstrijden in de Allvenskan. In het totaal komt de aanvaller bij Helsingborgs tot 75 optredens waarin hij achttien keer scoort en twaalf assists aflevert.

Als jeugdinternational speelde Larsson vijftien wedstrijden voor Zweden O17, vijftien wedstrijden voor Zweden O19 en twee voor Zweden O21.

Technisch manager Edwin de Kruijff: "Met Jordan halen we een aanvaller in huis die voorin op verschillende posities uit de voeten kan. Hij is een speler met een uitstekende traptechniek en mentaliteit en ondanks het feit dat hij pas 19 jaar is, heeft hij toch ook al de nodige ervaring. Bij ons krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen en de technische staf, de scouting en ikzelf zijn er van overtuigd dat hij dat onder onze trainer Peter Hyballa zal doen. We zijn blij dat we hem voor de lange termijn hebben kunnen vastleggen."

Jordan Larsson zal maandag 2 januari voor het eerst meetrainen en vervolgens 3 januari ook mee reizen met de selectie naar het trainingskamp in Marbella.

N.E.C. huurt daarnaast tot het einde van het seizoen 2016-2017 de middenvelder Ali Messaoud van het Liechtensteinse FC Vaduz.

De 25-jarige Messaoud begon zijn carrière bij DWS in Amsterdam, waar hij ook geboren werd. In 2008 stapte hij over naar de opleiding van AZ , waar hij in september 2011 debuteerde in de KNVB Bekercompetitie. Zijn eredivisiedebuut volgde in oktober en maakte Messaoud toevalligerwijs tegen de club waar hij het komende half jaar zal spelen: N.E.C. In 2013 maakte Messaoud de overstap naar Willem II. Met de Brabantse club werd hij in zijn eerste jaar kampioen van de eerste divisie, waar hij met tien doelpunten en acht assists een aanzienlijk aandeel had in het behalen van deze titel. Na een jaar Eredivisie met Willem II tekende Messaoud in juni 2015 een contract tot medio 2018 bij FC Vaduz, dat op dat moment net was gepromoveerd naar de Zwitserse Raiffeisen Super League.

Technisch manager Edwin de Kruijff: "Ali is een nummer 10 met een groot loopvermogen en goede techniek. Een creatieve speler die zijn meerwaarde zal gaan hebben voor de selectie. We zijn blij dat hij bij ons komt tot het einde van het seizoen!"

Ali Messaoud zal net als Jordan Larsson met de selectie mee reizen naar het trainingskamp in Spanje.