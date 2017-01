Lekker hardlopen in de regio Nijmegen

Sommige beginners stonden van zichzelf te kijken toen ze met succes de finish van de Zevenheuvelennacht over gingen. Binnen 3 maanden van 0 naar 7 km! Anderen die al wat langer bezig zijn verlegden hun grenzen naar de 15 prachtige kilometers van de Zevenheuvelenloop.

Regio - Trainen in een groep met aandacht voor alle aspecten van je conditie: uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, looptechniek, betaalde zich uit. En het is nog gezellig ook om wekelijks samen met anderen te trainen bij Lekker Lopen. Natuurlijk is de deelname aan een 'wedstrijdje' niet het doel. Lekker lopen, op jouw manier en op jouw tempo, met op nummer één aandacht voor het plezier in bewegen.

Wekelijks een training in de groep helpt je om vooruit te komen en de 'schwung' erin te houden. Daarvoor kun je terecht bij 'Lekker Lopen' van hardloopbegeleider Gerrit Jan Griepsma die trainingen verzorgt voor (beginnende) hardlopers op zes locaties in de regio.

In deze periode starten nieuwe beginnersgroepen in het Goffertpark, het bos bij Heumensoord, in Berg en Dal, Alverna en in Millingen aan de Rijn. Ook voor mensen die al 5 km kunnen lopen is volop plaats in de (licht)-gevorderdengroepen van Lekker Lopen. Gerrit Jan zorgt daar voor afwisselende trainingen met veel persoonlijke aandacht. Bel 06-37475949 of kijk op www.lekkerlopen.com.