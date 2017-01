Tweede Nijmeegs Kampioenschap Voetbalquiz

Op vrijdag 24 maart vindt de tweede editie van het Nijmeegs Kampioenschap Voetbalquiz in de Jupiler Lounge van het Goffertstadion plaats. Tijdens deze avond krijgen de deelnemende teams 100 voetbalvragen voorgelegd.

Voetballiefhebbers kunnen hun kennis testen, maar het plezier en de gezellige sfeer staat tijdens deze avond voorop. Zestig teams bestaande uit vier personen strijden om de wisselbeker en vele andere prijzen. De vragen zijn verdeeld over tien rondes, met categorieën als Spaans voetbal, trainers en clublogo's. Maar ook een NEC ronde mag niet ontbreken tijdens deze voetbalavond. De presentatie is net als vorig jaar in professionele handen van NEC-verslaggever en radiocommentator Teun de Boer.

Er zijn nog plaatsen voor deze avond beschikbaar. Informatie over inschrijving en tijden is te vinden op voetbalquiznijmegen.com.