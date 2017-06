Martelkelders onder stadhuis geopend voor publiek

"Maar weinig mensen die weten wat zich onder het stadhuis bevindt en wat zich daar vroeger zoal afspeelde." Volgens Peter Kuipers, vrijwilliger bij het Gilde Nijmegen, zou iedereen daar dan ook eigenlijk eens een kijkje moeten nemen. En dat kan de komende tijd, want in de maanden mei en juni zijn de kelders elke woensdagmiddag voor het publiek te bezichtigen.

De pijnbank die er staat getuigt nog van wat zich hier vroeger heeft afgespeeld. "Weliswaar een replica, maar ook die spreekt bij het zien al meer dan voldoende tot de verbeelding." Net als de ruimte zelf trouwens; helemaal de kleine cel die zich nog in een van de drie kelders bevindt en waar zelfs oud-burgemeester Willem Roukens nog heeft vastgezeten voor hij op de binnenplaats van het stadhuis werd onthoofd.

"Uiteraard zorgen we tijdens de rondleidingen ook voor een gepast sfeertje, met kaarsen en dergelijke. Mensen moeten het gevoel krijgen of ze even een stap terug doen in de tijd zodat ze zich in kunnen leven in wat er hier vroeger allemaal gebeurde." En dat ging er wat anders aan toe dan in de huidige tijd, vertelt Peter. "Van een eerlijke rechtszaak met gelijke kansen was destijds meestal geen sprake. Heel wat anders dan nu dus."

Dat de kelders worden opengesteld voor publiek is redelijk uniek te noemen. Tot nu toe gaven ze namelijk alleen bij bijzondere gelegenheden hun geheimen prijs. "Vanuit de gemeente kwam echter het verzoek aan het Gilde Nijmegen en Stichting Nijmeegse Torendag om de kelders vaker open te stellen. Vandaar dat wij nu deze proef van twee maanden starten om te inventariseren hoeveel mensen hierin geïnteresseerd zijn en of het wellicht de moeite loont om de kelders ook in het vervolg vaker open te stellen." Deze woensdag is het de eerste dag dat iedereen een kijkje kan komen nemen in de gewelven onder het stadhuis. "Jong en oud, iedereen is welkom en voor iedereen is het interessant. Onze gidsen stemmen het verhaal dat ze tijdens de rondleiding vertellen af op het publiek dat ze op dat moment hebben. Maar dat je bijzondere dingen te zien en te horen krijgt, staat buiten kijf."

De kelders onder het historische stadhuis aan de Nijmeegse Burchtstraat zijn van 3 mei tot en met 28 juni elke woensdagmiddag gratis te bezichtigen. Nieuwsgierig naar wat zich vroeger allemaal in deze kelders afspeelde? Meld je dan tussen 14.00 en 17.00 uur bij de Gedeputeerdenplaats. Daar staan deskundige gidsen klaar om uitleg te geven en de bezoekers te begeleiden in de onderaardse gewelven.