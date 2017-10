Nieuwscafé: Karelpodia en Rutte III

Nijmegen - De culturele dromen van Eva Middelhoff, sinds vier maanden directeur van de Stadsschouwburg en De Vereeniging. Plus: wat vinden de Nijmeegse Tweede Kamerleden Maarten Groothuizen (D66) en Lisa Westerveld (GroenLinks) van de plannen van het nieuwe kabinet Rutte. Dat zijn de onderwerpen van het Nieuwscafé van De Gelderlander op vrijdag 27 oktober in De Villa aan de Oranjesingel. Aanvang 17.0 uur.

Hoe kijken Groothuizen en Westerveld terug op de vorming van het kabinet? Redacteur Rob Jaspers is verder benieuwd naar wat zij als de 'pareltjes' van het kabinetsakkoord beschouwen En wat missen ze? Uiteraard vraagt Jaspers ook naar hun eerste ervaringen als Kamerlid.

Eva Middelhoff stapte uit volle overtuiging na negen jaar over van het Theater voor Kunsten in Heerhugowaard naar de Keizer Karelpodia in Nijmegen. De afgelopen maanden heeft ze vooral de sfeer en de mensen 'geproefd' in Nijmegen en veel geluisterd naar wat mensen vinden van de Stadsschouwburg en De Vereeniging. Intussen heeft ze wel een idee van wat zij aan de podia wil veranderen en verbeteren. In het Nieuwscafé vertelt zij hierover.

Vincent Cantrijn spreekt een column uit.

Het Nieuwscafé, een initiatief van De Gelderlander en het ROC NIjmegen, is van 17.00 tot 18.15 uur, vrije inloop vanaf 16.30 uur.