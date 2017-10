Rotaract Nijmegen steunt lokale goede doelen

Penningmeester Pieter Smits en voorzitter Floortje Schimmel-van Geet zijn op zoek naar nieuwe leden voor Rotaract Nijmegen. "Sinds de zomer van 2009 zet de vereniging zich vrijwillig in voor lokale projecten. We kunnen nu heel wat extra handjes gebruiken." (foto: Jimmy Israël) (Foto: Jimmy Israël)

Nijmegen - "Rotaract Nijmegen is een vereniging die helpt door de handen uit de mouwen te steken. Deze variant van de Rotary Club is speciaal opgericht voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar, die graag lokale vrijwillige initiatieven ondersteunen."

"Ik kwam anderhalf jaar geleden in Nijmegen wonen en kende hier nog maar weinig mensen. Om binding te krijgen met de stad en tegelijkertijd iets goeds te doen voor de maatschappij ben ik lid geworden van Rotaract Nijmegen", vertelt penningmeester Pieter Smits. "Het heeft mij een grote sociale kring opgeleverd waarbij ik naast mijn stadsgenoten ook verschillende organisaties heb leren kennen."

Ook voorzitter Floortje Schimmel-van Geet sluit zich aan bij Rotaract Nijmegen, omdat zij nieuwe mensen wilde leren kennen. Tijdens haar studietijd in Enschede was zij lid van Rotaract aldaar. "Je merkt dat de leden van Rotaract Nijmegen veel jonger zijn. Daardoor hebben zij een andere kijk op het organiseren van projecten. De drempel voor hen om organisaties te benaderen en met hen te communiceren is veel hoger. Door veel te doen leren ze deze vaardigheden te ontwikkelen."

De filosofie van Rotaract verschilt in de basis niet veel van de Rotary, namelijk jezelf inzetten voor de maatschappij door humanitaire diensten te verlenen. "Omdat wij als jongere generatie veel minder vermogend zijn, helpen wij vooral met noeste arbeid in plaats van het bieden van financiële hulp. Zo hebben wij onlangs bij de buitenschoolse opvang Struin in de Ooijpolder geholpen met het bouwen van een buitenhut. In samenwerking met stichting Zonnebloem hebben wij een project opgezet, waarbij we met ouderen hebben gewandeld en gegeten. Tijdens onze vergaderingen brainstormen wij steeds over het volgende doel dat wij willen ondersteunen. Op die manier draag je bij aan een breed scala initiatieven."

Elke twee weken vergadert Rotaract bij Café Faber, wat niet alleen gezellig is, maar ook leerzaam. "In elke bijeenkomst krijgt steeds een ander lid zijn of haar 'five minutes of fame'", vertelt Floortje. "Hierin mag je vertellen wat jou bezighoudt en wat je interessant vindt en daarmee verbreed je de horizon van de ander. In onze hoogtijdagen hadden we rond de twintig leden. Dit waren vooral studenten die na hun studie zijn gaan werken en minder tijd hadden voor vrijwilligerswerk. Begrijpelijk maar jammer, want nu zijn we nog maar met z'n zessen. Wil je een project goed kunnen oppakken, dan heb je veel meer mankracht nodig."

Interesse om lid te worden of heb je een project waar Rotaract een handje bij kan helpen?

Meer info op www.rotaractnijmegen.nl