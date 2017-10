Plaquette herinnert aan loopprestatie Prins Claus

Nijmegen - Vrijdag 20 oktober is op het terrein van Concertgebouw De Vereeniging een plaquette geplaatst die herinnert aan de Vierdaagse prestatie van Prins Claus in 1967. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Prins Claus meeliep aan de Vierdaagse.

De plaquette is geplaatst op het gras van De Vereeniging en kijkt uit richting de Sint Annastraat. De Vereeniging is een geschikte plek voor de plaquette want voor de wandelaars betekent het passeren van het Concertgebouw dat ze bijna bij de finish zijn. Binnenkort wordt naast de plaquette ook de herdenkingsbeeld van de 75e verjaardag van de Vierdaagse geplaatst.