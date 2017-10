Heropening Lees- en OntmoetingsPunt Molenhoek

Molenhoek - De Dorpsraad Molenhoek is sinds twee jaar gevestigd in het winkelcentrum Molenhoek en is vanaf 16 oktober gesloten geweest in verband met een verbouwing. De heropening is op 29 oktober.

De Dorpsraad bevordert de leefbaarheid van Molenhoek en schept hiervoor (nieuwe) voorzieningen. "Wij hebben ook een bibliotheek- en een ontmoetingsruimte, het bekende LOP, Lees- en OntmoetingsPunt, waar je gratis boeken kunt lenen. Er staat een weggeefkast en verkoopplanken waar dorpsgenoten zelfgemaakte spullen kunnen verkopen. Ook kunnen kunstenaars er exposeren. Bijna dagelijks worden er activiteiten georganiseerd die een educatieve en/of recreatieve functie hebben maar zeker een ontmoetingsfunctie hebben."

Leefbaarheid is voor de Dorpsraad erg belangrijk. "Daarom zijn we twee weken gesloten geweest, want de leefbaarheid in de eigen ontmoetingsruimte (LOP) liet te wensen over. Door middel van subsidies en gratis bouwmaterialen hebben wij het Lees- en ontmoetingspunt kunnen verbeteren. De verlichting is nu zodanig dat die op alle activiteiten kan worden aangepast. Het plafond is verlaagd, waardoor de akoestiek beter is en de petroleumkachels worden vernieuwd door elektrische convectoren die verwarmen maar ook kunnen koelen."

Heropening met activiteiten

Op 29 oktober is dit allemaal klaar. Er zijn van 14.00 tot 17.00 uur activiteiten:

-Bodypercussie: Bij bodypercussie heeft iedere deelnemer zijn/haar instrument al bij zich, namelijk je eigen lichaam. Knippen met de vingers, trommelen of klappen met de handen en stampen met de voeten. Jong en oud kan het, kom en doe mee.

-Een deel van de ruimte is klaargemaakt voor simultaandammen. Een man met vele jaren ervaring neemt het op tegen meerdere spelers. Kunt u hem verslaan?

In een ander deel hebben we een knutselhoek ook voor jong en oud.

-De expositiewand geeft een indicatie van de drie kunstenaars die de komende maanden in het LOP exposeren, de portretten van bekende Molenhoekers van Wim Bömer. De totale collectie van 50 bekende Molenhoekers wordt vanaf 5 november getoond in het LOP. 2017 is het jaar van Mondriaan. Aad van Zanten heeft schilderijen gemaakt in Mondriaanstijl maar dan met een eigen tintje. Drie van zijn werken zijn te zien de overige worden vanaf zondag 3 december in het LOP tentoongesteld. Piet Roberts toont ook een paar van zijn werken en in januari volgt zijn gehele expositie.

-De verkoopkast toont de nieuwe collectie van de tasjes van Annemieke van Rijn en de en de kussens van Anneke van der Linden.

"En natuurlijk nieuws over onze bibliotheek. We hebben 10 nieuwe recente boeken aangeschaft. U kunt zich in deze hoek inschrijven voor het meedoen aan boekbesprekingen, houden van lezingen en informatie krijgen over de gratis bibliotheekfunctie. De Gelderlander ligt dagelijks voor onze gasten op de leesplank.

"Wij nodigen alle Molenhoekers uit om zondag 29 oktober van 14.00 tot 17.00 uur te komen naar een verbeterd Lees- en Ontmoetingspunt met een expositie die de werken van de komende maanden laat zien en de leuke activiteiten. En natuurlijk staan onze gastvrouwen en-heren voor u klaar om een kopje koffie of thee aan te bieden waarvoor wij slecht één euro vragen."