CWZ seniorvriendelijk

Nijmegen -Nederlands grootste seniorenorganisatie KBO-PCOB geeft CWZ in Nijmegen voor de derde keer het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. KBO-PCOB heeft dit keurmerk in 2013 ontwikkeld en reikt het elke twee jaar uit.

"Dit is opnieuw erkenning voor onze inspanningen om het ziekenhuis een veilige plek te maken. Met passende zorg voor iedere oudere die CWZ bezoekt", zegt geriater Lesley Kuipers. "We beperken ons niet tot speciale voorzieningen voor de meest kwetsbaren, maar zorgen voor hoge kwaliteitszorg en aandacht voor álle ouderen. En als het nodig is, geven we extra maatwerk. Alle medewerkers die kwetsbare ouderen tegenkomen, zijn extra opgeleid en we hebben een sterk consultatieteam bij aanvullende vragen en zorg. Wij zijn ook trots op de samenwerking met de partners in de regio. Overdracht en nazorg na ziekenhuisopname zijn daardoor goed geregeld. Het kwaliteitskeurmerk voor de derde keer op rij behalen is een echte opsteker voor het hele ziekenhuis!"

Er zijn veertien kwaliteitscriteria waarop de deelnemende ziekenhuizen worden beoordeeld. Zoals beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Liefst 93% van de Nederlandse ziekenhuizen werkte mee aan het kwaliteitsonderzoek. 63 van de 114 benaderde ziekenhuislocaties krijgen deze keer het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend.