Tom van Vliet uit Nijmegen Nederlands kampioen Striptekenen

Nijmegen - Op het Stripfestival in Breda is Tom van Vliet uit Nijmegen in zijn leeftijdscategorie (9- tot 11-jarigen) Nederlands kampioen Striptekenen geworden.

Hij won met een strip over "Het spruitje dat lekker gevonden wou worden" en kreeg naast een trofee een strippakket ter waarde van 500 euro mee. Tom zit in groep 7 van de Petrus Canisius school en wil later graag striptekenaar en schrijver worden.