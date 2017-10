Zilveren Waalbrugspeld voor Toine Lagro-Janssen

Nijmegen - Mevrouw Toine Lagro-Janssen (69) heeft de Zilveren Waalbrugspeld in ontvangst mogen nemen vanwege haar jarenlange verdiensten bij het ontwikkelen van het tweede Centrum Seksueel en Familiaal Geweld in Nederland en haar consultatie- en adviesfunctie voor betrokkenen in de regio Nijmegen.



Mevrouw Lagro-Janssen heeft zich bijna 30 jaar zeer verdienstelijk gemaakt voor de Nijmeegse samenleving en de laatste tien jaar met name voor slachtoffers van seksueel en familiaal geweld in de regio Nijmegen en dat minimaal 36 uur per week.



Ze heeft het tweede Nederlandse Centrum voor Seksueel en Familiaal Geweld geïnitieerd en ontwikkeld. Dit centrum zorgt er voor dat slachtoffers goed en snel door een interdisciplinair team geholpen worden. In het verleden was er een hoge drempel voor slachtoffers om hulp te vragen en werd men van het kastje naar de muur gestuurd. Instanties werkten voorheen vaak langs elkaar heen, de lijnen tussen gezondheidszorg, politie en overige betrokken instanties zijn nu korter.



Ze zorgt voor de professionalisering en deskundigheidsbevordering voor professionals in de regio Nijmegen – huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, GGZ en verloskundigen. Zij verzorgt casuïstiekbesprekingen, nascholing en trainingen bij kleine huisartsenpraktijken, ook voor huisartsen die in opleiding zijn.

En ze heeft het project Mentor Moeders laagdrempelig opgezet. Dit project biedt hulp aan moeders met thuiswonende kinderen die met geweld te maken hebben. Zij verzorgt tevens consulten voor besneden vrouwen als onderdeel van kindermishandeling en seksueel geweld.