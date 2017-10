Nijmegen - Zaterdag 4 november, van 13.00-17.00 uur, is er in het Marikenhuis, inloophuis voor iedereen geraakt door kanker, een publieksbijeenkomst over de betekenisvolle invulling van de palliatieve fase.

Een bijeenkomst over de kunst van afscheid nemen. Hoe wil jij herinnerd worden? Hoe geef je betekenis aan het leven als je hoort dat je niet meer beter wordt? Het besef dat het leven eindigt, kan verschillende gedachten oproepen. Bij uzelf en bij uw naasten.

Het Marikenhuis organiseert deze bijeenkomst samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland en andere partners. Een informatieve bijeenkomst over de betekenisvolle invulling van de palliatieve levensfase en de laatste wensen bij afscheid. U ontmoet anderen en kunt vragen stellen, zodat taboes en eventuele zorgen kunnen worden weggenomen. En er is een bijzondere onthulling van een herinneringsbank in de tuin van het Marikenhuis.

Jeanne Rens, geestelijk verzorger verbonden met de Ontmoetingskerk in Nijmegen en Theo Bluemer, huisarts, wisselen ervaringen uit. Er is een juridisch adviseur, een uitvaartbegeleider die samen met u de wensen vastlegt, en u krijgt informatie hoe op creatieve basis herinneringen kunnen worden gemaakt. Zo ontstaat een basis om na te kunnen denken en te praten over de gewenste invulling van de palliatieve levensfase en het afscheid, van uzelf of uw dierbare. Wat zijn úw wensen en wat legt u wel en niet vast?

Marikenhuis, inloophuis voor ieereen geraakt door kanker. Slotemaker de Bruineweg 613, 6532 AC Nijmegen. Info en aanmelding: www.marikenhuis.nl.