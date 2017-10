Sluiting geldautomaten

Rijk van Nijmegen - Per 13 november 2017 sluit Rabobank Rijk van Nijmegen de geldautomaten aan de Laan 1945 in Weurt, Lepelaarstraat in Wijchen en Prinsenweg in Molenhoek.

De afgelopen tijd heeft de Rabobank landelijk verschillende keren te maken gehad met plofkraken. Deze plofkraken brengen veel schade toe aan de geldautomaten en omliggende panden. Als gevolg van de recente plofkraken en het risico daarop in de toekomst, heeft de Rabobank de risico's opnieuw in kaart gebracht. Op basis hiervan is besloten de geldautomaten te sluiten. Bianca Zomerhuis, directeur Private Banking en Particulieren: "We realiseren ons dat het sluiten van deze locaties ongemak oplevert voor de bewoners in de directe omgeving, maar we zien op dit moment geen andere mogelijkheid."

In de omgeving blijven geldautomaten - van zowel de Rabobank als van collega-banken – beschikbaar waardoor de aanwezigheid en beschikbaarheid van contant geld zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Op de website www.rabobank.nl/rijkvannijmegen staat een overzicht met de geldautomaten van Rabobank Rijk van Nijmegen.