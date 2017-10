Nijmegen - In het kader van 'Nacht van de Nacht' zaterdag 28 oktober vertelt sterrenkundige Marijke Haverkorn in Natuurtuin Goffert aan Goffertweg 19 in Nijmegen over planeten, speculeert over buitenaards leven en staat stil bij de gevolgen van veel kunstmatig licht. Bij helder weer bekijken we de sterren. Aanvang 20.00 uur, vrij entree. Meer info: www.natuurtuingoffert.nl.

Bij Kinderboerderij de Goffert hebben die zaterdag vanaf 19.00 uur activiteiten plaats voor kinderen zoals een quiz over nachtdieren en een speurtocht naar diersporen in het donker. Hattrick Percussion zorgt voor muziek.