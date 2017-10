Derde editie InScience in LUX Nijmegen

Nijmegen - De derde editie van festival InScience is van 8 tot en met 12 november in LUX Nijmegen. Van de meer dan vijftig films die op het festival vertoond worden, zijn er maar liefst vijfentwintig voor het eerst in Nederland te zien. Het evenement wordt 8 november geopend met de Nederlandse première van Bill Nye: Science Guy van regisseur David Alvarado & Jason Sussberg. Het complete programma staat vanaf nu online en de kaartverkoop is gestart.

Publieksopening Bill Nye: Science Guy

Met de opening en Nederlandse première van Bill Nye: Science Guy (2017) staat het festivalthema ‘No Facts, No Future’ centraal tijdens de opening van InScience 2017. De regisseurs David Alvarado & Jason Sussberg laten zien hoe Nye wetenschap, onderzoek en ontdekking terug naar hun rechtmatige plaats in de wereld brengt.

Op het festival zijn meer dan vijftig films te zien, waaronder twee wereldpremières, drie Europese premières en twintig Nederlandse premières. Het competitieprogramma voor de NTR Audience Award bestaat dit jaar uit de 20 beste wetenschapsdocumentaires die het afgelopen jaar wereldwijd verschenen zijn. Daarnaast bekijkt de studentenjury, die bestaat uit Gelderse studenten, een brede selectie van de films en reikt de Student Jury Award uit. De winnende films worden op zondag 12 november bekend gemaakt tijdens de awardshow. Alle films worden aangevuld met verdiepende gesprekken waarbij wetenschappers en filmmakers met het publiek in gesprek gaan.



Talks

Tijdens InScience houden internationaal toonaangevende wetenschappers een lezing over hun vakgebied. Dit jaar is de Denker Des Vaderlands René ten Bos te gast en houdt de centrale festivallezing over het thema ‘No Facts, No Future’, presenteert technoproducer Max Cooper een lezing over ‘The Science Behind Emergence’ en neemt New Scientist redacteur George van Hal het publiek mee op Robotsafari door Hollywood.

Virtual Reality & Serious Gaming

Op zaterdag 11 november presenteert InScience Immersive Day. Bezoekers kunnen de impact van wetenschap ervaren met de nieuwste VR-films, game-opstellingen en interactieve projecten. Het programma bestaat uit een gratis toegankelijk programmaonderdeel in LUX dat doorlopend te bezoeken is en een viertal lezingen op het terrein van Virtual Reality en Games.

Tickets

De kaartverkoop is gestart en het programma staat online. Tickets zijn verkrijgbaar via www.insciencefestival.nl of aan de kassa van LUX Nijmegen.



InScience is het grootste wetenschapsfilmfestival van Nederland dat zich richt op het snijvlak tussen wetenschap, maatschappij en kunst. Het programma bestaat uit wetenschapsfilms, debatten, een educatieprogramma voor jongeren en kunst. De derde editie van het festival vindt plaats van 8 tot en met 12 november in LUX, Nijmegen.