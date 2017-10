Architectuur fietstocht Waalfront

Nijmegen - Op zondag 29 oktober houdt het Architectuurcentrum Nijmegen een fietstocht onder begeleiding van Michiel Kruidenier (stedenbouwkundige) langs het Waalfront.

Het Waalfront ontwikkelt zich in rap tempo van industriegebied tot woonwijk. Waar tot voor kort de schoorstenen rookten en het rook naar slachtafval en soep, verrijzen nu keurige stadsvilla’s en herenhuizen, gebouwd in negentiende-eeuwse stijl. Wat is er nu en in de toekomst nog merkbaar van het industriële verleden van Nijmegen, in een gebied waar duizenden arbeiders ooit zes dagen per week ploeterden? En wat zien we straks nog van Fort Krayenhoff of de Romeinse tempelresten?

Datum en tijd: zondag 29 oktober 11.00-12.30 uur

Rondleider: Michiel Kruidenier

Vertrek: Aan het begin van de Waalbandijk, bij de Nieuwe Haven

Kosten en aanmelding: € 7,- aanmelden verplicht via rondleiding@architectuurcentrumnijmegen.nl