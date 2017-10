Nijmeegse steenhouwer geeft grafstenen tweede leven

Nijmegen - ‘Misschien is duurzaamheid wel mijn persoonlijke tic’, vertelt Jeroen van Leeuwe (G. Van Leeuwe Natuursteenbedrijf uit Nijmegen) voor de camera van het programma ‘De Makers’. Jeroen is de eerste steenhouwer in Nederland die oude grafstenen hergebruikt voor nieuwe grafmonumenten. Bekijk deze aflevering via de volgende link: https://youtu.be/k_CUgituPDU

In Nederland worden jaarlijks duizenden graven geruimd. De grafmonumenten die erop staan worden doorgaans vernietigd tot puin. Maar dat is eigenlijk pure verspilling van kostbaar natuursteen dat uit verre landen, zoals India en China, geïmporteerd wordt. Het meeste natuursteen dat in ons land wordt geïmporteerd, wordt gebruikt voor grafmonumenten. De materialen komen uit landen waar de arbeidsomstandigheden vaak slecht zijn. Daarnaast is zowel het productieproces als het transport van het natuursteen erg slecht voor het milieu. Door oude grafmonumenten opnieuw te gebruiken, kan dus heel veel winst geboekt worden voor het milieu. In het programma ‘De Makers’ laat Jeroen zien hoe een oud grafmonument dat eigenlijk vernietigd zou worden, met toestemming van de nabestaanden, een tweede leven krijgt.

‘De Makers’

Het programma ‘De Makers’ is een initiatief van Stichting GreenLeave. De serie brengt producenten van duurzame uitvaartproducten in beeld. In de serie vertellen deze makers hoe ze hun passie voor duurzaamheid hebben vertaald in een uniek uitvaartproduct. Denk daarbij aan uitvaartkisten, waden, urnen, grafmonumenten en rouwbloemen. De uitzendingen zijn vanaf 12 september te zien op www.greenleave.nu. Negen weken lang wordt er op dinsdag een nieuwe aflevering online geplaatst. De aflevering met Van Leeuwe is te zien vanaf 24 oktober.

Over Greenleave

De uitvaartondernemers die bij Stichting GreenLeave zijn aangesloten, bieden de consument een breed aanbod aan duurzame producten en diensten. Uitgangspunten daarbij zijn: het gebruik van hernieuwbare en zoveel mogelijk lokale grondstoffen, het vermijden van bestrijdingsmiddelen of giftige stoffen, een energiezuinig productieproces, en zorgen voor eerlijke arbeid. Dit heeft geleid tot een reeks concrete criteria voor de duurzame uitvaart, die zijn getoetst door de Stichting Natuur en Milieu. Daarnaast handelen de aangesloten uitvaartondernemingen ook in hun eigen bedrijfsvoering vanuit het gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Meer info: www.greenleave.nu