Lent - Bij de boerderij en in de boomgaard van de Historische Tuin Warmoes aan de Griftdijk in Lent heeft zondag 5 november het jaarlijks Oogstfeest plaats van Co-bomen. Iedereen is vanaf 14.00 uur welkom, de entree is gratis.

Op vergeten plekken in Nijmegen Noord en Lent liggen boomgaarden die niet werden gebruikt en in verval raakten. Stichting Co-bomen onderhoud sinds 2014 de gaarden en plukt samen met de leden de vruchten. Elk jaar na de oogst, als afsluiting van het seizoen, volgt het oogstfeest. Op zondag 5 november de 4e editie.

Koken aan de Waal komt roken en stoken met lokaal scharrelvlees. Met vergeten groentes wordt De Lentse Hutsepot bereid. Kinderen worden geschminkt volgens de laatste herfstmode. Museumtuin 't Olde Ras geeft instructie groot onderhoud fruitboom. Kom noten kraken en kastanjes poffen. Live muziek is er van klezmerband Mizrakh. Ga mee wildplukken rondom de Warmoes met Ellen Mookhoek. Of hou het bij appel & perensap en patisserie van eigen erf van De Warmoes.



Het Oogstfeest is dit jaar voor de tweede keer het decor voor de uitgifte van 200 fruitboompjes aan bewoners van de Waalsprong. "In de voorliggende maand hebben even zoveel bewoners hun voorkeur voor een originele Betuwse fruitboom op de website gemaakt. De interesse om het eigen erf te beplanten met een fruitboom – en daarmee bij te dragen aan het vergroenen van Nijmegen Noord - was wederom een groot succes, voor het tweede jaar waren in no time de 200 boompjes gereserveerd. Wethouder Tiemens zal op het Oogstfeest meehelpen boompjes aan de gelukkige eigenaars uit te reiken", aldus de organisatie.

Meer actuele info over het Oogstfeest en Expeditie Tuinfruit op www.cobomen.nl.