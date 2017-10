Benefiet voor de Sandbox voor De Bastei

Nijmegen - In het kader van de crowdfundingcampagne 'Een Sandbox voor De Bastei' organiseren Emma, Tessa en Robbert op zondag 29 oktober een bijzondere benefiet. Deelnemers krijgen eerst een rondleiding door het Rivierpark en aansluitend een high tea in De Bastei in aanbouw.

Bezoek eerst het eiland Veur-Lent en kom alles te weten over de totstandkoming van dit Rivierpark en de maatregelen die zijn genomen om Nijmegen te beschermen tegen hoog water. Aansluitend word je getrakteerd op een high tea op een van de mooiste plekjes van Nijmegen: de bovenste verdieping van De Bastei in aanbouw. Het gebouw is normaal gesproken nog niet toegankelijk, maar wordt bij hoge uitzondering opengesteld voor het publiek.

Deelname kost 37,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van De Bastei: www.debastei.nl/agenda.

Verzamelen om 11.00 uur bij café Waalzicht aan de Oosterhoutsedijk 21 Nijmegen. Een deskundige van de gemeente Nijmegen leidt ons rond door het Rivierpark. De rondleiding duurt 1 à 1,5 uur.

Het klimaat verandert, waardoor rivieren steeds meer water te verwerken krijgen. Om overstromingen te voorkomen is op ruim 30 plaatsen meer ruimte aan de rivieren gegeven. Het Rivierpark in Nijmegen is er één van. Voor Nijmegen is het ook een grote ruimtelijke ingreep in het hart van de stad. Door de dijkverlegging en het graven van de geul is een langgerekt eiland in de Waal ontstaan. Dit ligt tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel Nijmegen-Noord. Het eiland en de Spiegelwaal vormen samen een uniek rivierpark, met een mix van water en natuur, recreatie en stedelijke activiteiten.

Met de Sandbox ontdek je als bezoeker van De Bastei hoe rivierdynamiek werkt en hoe je jezelf tegen het water kunt beschermen. Help jij ons om deze tool toegankelijk te maken voor het grote publiek? Doneren kan via www.voordekunst.nl/projecten/6205-een-sandbox-voor-de-bastei