VVD Nijmegen: 'Lokaal VVD stemmen. Heel normaal'

Nijmegen - Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is het programma 'Lokaal VVD stemmen. Heel normaal.' vastgesteld. De leden hebben unaniem besloten om de lijn door te zetten, welke de fractie de afgelopen jaren heeft ingezet.

"In het programma komen alle belangrijke thema's terug die we de afgelopen jaren onder de aandacht hebben gebracht. Zo zetten we in op ondernemerschap, werk, bereikbaarheid en sport. Belangrijke punten uit het '10.000 banenplan' uit 2016 en recenter de 'Wegwijzer' in 2017 zijn overgenomen in een prachtig programma dat Nijmegen vooruit helpt."

De speerpunten voor de VVD Nijmegen zijn:



1) 10.000 banen erbij

"Nijmegen is een aantrekkelijk stad voor bedrijven om zich te vestigen maar dat moeten we wel actief onder de aandacht brengen bij ondernemers middels een goed acquisitiebeleid. De unieke geografische locatie van Nijmegen biedt potentie om een logistiek hotspot te worden. We scholen mensen uit de bijstand actief om zodat zij aan de slag kunnen in bijvoorbeeld de zorg of de logistiek. We zetten in op de komst van de Railterminal Valburg."

2) Lagere lasten

"Bedrijven en ondernemers krijgen de ruimte om te investeren en te groeien. De gemeentelijke lasten in Nijmegen behoren tot de hoogste van Nederland en dat zorgt voor een negatief imago van onze mooie stad. De VVD streeft ernaar de lasten voor ondernemers en woningeigenaren te verlagen."

3) Investeren in de bereikbaarheid van de stad

De bereikbaarheid van de stad moet gewaarborgd blijven. "We willen onder andere de doorstroming op de S100 en over de Oversteek verbeteren. We zetten in op de komst van transferia om de parkeer- en verkeersdrukte in de binnenstad te verminderen."

4) Investeren in sportaccommodaties

"Sporten is gezond voor lichaam en geest. Een aantal sportaccommodaties in de stad is toe aan vervanging of renovatie, in Nijmegen Noord is er een gebrek aan voldoende sportaccommodaties. We maken geld vrij voor nieuwe en bestaande sportaccommodaties."

5) Doorstroom op de woningmarkt

"Om de doorstroom op de woningmarkt te verbeteren zetten we in op meer middeldure huur- en koopwoningen. Scheefwonen moet worden aangepakt."

"Deze vijf maatregelen zijn nog maar een kleine greep uit de ruim 140 voorstellen die we voor deze stad hebben. De komende maanden gaan we de Nijmegenaren overtuigen van ons programma: 'Lokaal VVD stemmen. Heel normaal.'"