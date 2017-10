Stottercafé Nijmegen

Nijmegen - Op dinsdagavond 14 november heeft speciaal voor ouders van kinderen die stotteren op de basisschool een Stottercafé plaats en wel in De Villa aan de Oranjesingel 42 in Nijmegen. Iedereen is van 19.30 tot 22.00 uur welkom.

Het Stottercafé is een ontmoetingsplek om met andere mensen over stotteren te spreken zonder dat daar een taboe op rust. Hier kunnen ouders ervaringen uitwisselen, hoe pakt iemand anders een situatie waarbij het kind stottert bijvoorbeeld aan? Verder zullen ouders geïnformeerd worden over hoe ze na de therapie nog kunnen zorgen voor een goede basis van spreken thuis en rondom het kind.

Het Stottercafé is geen regulier café. Er worden wisselende activiteiten aangeboden, zoals een workshop, pubquiz of discussie. Het Stottercafé is er voor iedereen die iets met stotteren heeft. De meeste bezoekers stotteren zelf, of zijn ouders van een kind dat stottert. Het café is therapie-neutraal.